إلغاء إشارة المتابعين.. تويتر يواصل تقديم ميزاته الجديدة

يواصل موقع تويتر اختبار الميرزات والخاصيات الجديدة، فبعد الكشف عن خاصية تعديل التغريدات، الميزة التي ينتظرها كثيرون من مستخدمي تويتر، وخاصية إزالة المستخدمين أنفسهم من تغريدات، أعلن موقع تويتر عن اختباره لخاصية جديدة يسعى لإتاحتها لمستخدميه في جميع أنحاء العالم، التي ستسمح بإلغاء الإشارة في التغريدات.

وحسب موقع “ذا فيرج” المختص بأخبار التقنيات، أعلن تويتر في تغريدة على حسابه الرسمي أن خاصية unmentioning الآن قيد الاختبار.

من خلالها سيسمح لكل مستخدم لموقع التغريدات إلغاء إشارة متابعيه له، إذا وجد إساءة له، أو تسبب له إزعاجا من أي نوع.

وعند تفعيلها رسميا، سيظهر خيار مغادرة المحادثات بإلغاء الإشارة في زاوير التغريدات في نسخة الويب من تطبيق تويتر.

هذه الخاصية ستشمل أيضا على خيارات إلغاء صوت الاشعار نفسه، والحصول على “إمبد” المحادثة.

“زر” تعديل التغريدات

في الوقت نفسه، نفت شركة تويتر أن تكون خطتها للعمل على إضافة زر لتعديل التغريدات قد أتت من استطلاع إيلون ماسك.

وقالت تويتر عبر حسابها الرسمي اليوم”الآن بعد أن يسأل الجميع.. نعم ، نحن نعمل على هذه الميزة منذ العام الماضي”

وأضافت الشركة” لا، لم نحصل على الفكرة من استطلاع”، دون ذكر اسم الملياردير إيلون ماسك.

وتابعت” سنبدأ الاختبارات الأشهر القادمة لمعرفة ما يصلح وما لا يصلح وما هو ممكن”

وكان باراج أجراوال رئيس شركة تويتر قد علق على استطلاع الملياردير إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وسبيس إكس، بشأن إضافة زر التعديل بموقع تويتر.

وقال باراج أجراوال في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “نتائج هذا الاستطلاع ستكون مهمة.. الرجاء التصويت بعناية”.

واستحوذ إيلون ماسك الإثنين على حصة 9.2% من منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، ليمتلك ماسك حالياً أكثر من 73.4 مليون سهم في تويتر، بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار، استناداً إلى سعر إغلاق سهم تويتر يوم الجمعة.

كان زر “التعديل” من أكثر الخصائص المطلوبة على منصة التواصل الاجتماعي، والذي سيسمح للمستخدمين بتصحيح أخطاء الكتابة بعد نشر تغريداتهم، لكن المتشككين يزعمون أن هذه الخاصية قد تستخدم بشكل مسيء، ما سيسمح للمستخدمين بتغيير معنى التغريدات بعد مشاركتها على المنصة.