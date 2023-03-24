إلغاء علامات التوثيق الزرقاء لغير المشتركين قريباً في "تويتر"... كذبة أول نيسان؟

أعلن موقع “تويتر” أن الحسابات الموثّقة مُسبقاً على التطبيق ستفقد علامة التوثيق الزرقاء ما لم تبدأ في الدفع مقابل الخدمة في الأول من نيسان (أبريل) المقبل.

وكان الرئيس التنفيذي إيلون ماسك قد قال في وقت سابق العام الماضي إنه يوجد عدد كبير جداً من علامات التوثيق الزرقاء “الفاسدة”، وأن الموقع سيقوم بإزالتها في الأشهر المقبلة.

وليس واضحاً ما إذا كان الموقع يخطّط لسحب الشارات الزرقاء دفعة واحدة أو على دفعات، ويرجّح موقع “إن غادجت” أن ذلك قد يكون جزءاً من كذبة الأول من نيسان وأحد مقالب إيلون ماسك، لكن لن يكون مستغرَباً إذا قامت بالفعل بسحبها.

جاء إعلان “تويتر” بعد أن أصبحت خدمة “تويتر بلو” متاحة في جميع أنحاء العالم، إذ كانت متاحةً في السابق فقط في مناطق معينة. ويتيح الاشتراك في الخدمة الحصول على علامة التوثيق الزرقاء ونشر تغريدات تصل إلى 4000 حرف وتعديل التغريدات والحصول على ترتيب أعلى في الردود على التغريدات.