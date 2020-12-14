إلى لاعبي Cyberpunk 2077… يمكنكم استرداد أموالكم

بسبب المشاكل التي تعاني منها اللعبة وعدم عرضها عبر PlayStation 4 و Xbox One، اعتذرت شركة CD Projekt RED المطورة للعبة عن هذا الأمر وقطعت وعدا للجماهير أنها ستقوم بجملة تصحيحات للعبة وستكون جاهزة خلال أشهر.

وقالت في إشعار نشر عبر منصة تويتر: كان يجب أن نولي المزيد من الاهتمام لجعل Cyberpunk 2077 قابلة للتشغيل بشكل أفضل عبر PlayStation 4 و Xbox One.

وأوضحت أنها تأمل في إصلاح المشاكل البارزة من خلال سلسلة من التصحيحات التي من المفترض إصدارها خلال الأشهر المقبلة، وأضافت أنه يمكن لأي شخص لا يريد الانتظار استعادة ثمن نسخته من اللعبة.

ويأتي البيان بعد صدور العديد من التقارير حول مدى الضعف الذي تعاني منه Cyberpunk 2077 عند تشغيلها عبر الأجهزة القديمة.

وأبلغ اللاعبون عن العديد من المشكلات المختلفة، وانتشرت مقاطع الفيديو ولقطات الشاشة للمشكلات عبر منصة تويتر.

وأعطت CD Projekt RED نسخة الحاسب الشخصي من اللعبة لمعظم المراجعين، ويبدو أنها لم تقدم نسخة منصات الألعاب من اللعبة، مما يعني أن مشكلات الأداء هذه لم تحظ باهتمام واسع إلا بعد إصدار اللعبة.

وقال الرئيس التنفيذي المشترك لشركة CD Projekt RED، (آدم كاتشينسكي) Adam Kaciński، في الشهر الماضي: إن اللعبة تعمل بشكل جيد على منصات الألعاب القديمة.

واعتذرت CD Projekt Red عن عدم عرض اللعبة على منصات الألعاب القديمة قبل إصدارها، مما يعني عدم السماح لك باتخاذ قرار أكثر استنارة بشأن الشراء.

وتعد الشركة المطورة بأن هناك مجموعة من الإصلاحات القادمة لإصلاح مشاكل الأداء، وتخطط في شهري يناير وفبراير لإصدار التصحيحات التي تقول: إنها تُصلح المشكلات البارزة التي يواجهها اللاعبون عبر منصات الألعاب القديمة.

ومع ذلك، فإنها تحذر من أن الإصلاحات لن تجعل اللعبة تعمل عبر منصات الألعاب القديمة وكأنها تعمل عبر جهاز الحاسب العالي المواصفات أو عبر منصات الألعاب الجديدة.

وتقول: إن نسخة الحاسب الشخصي ستتلقى أيضًا التحديثات والإصلاحات المنتظمة، وهناك أيضًا نسخة مطورة من اللعبة في الطريق خاصة بمنصات الألعاب الجديدة، وذلك بالرغم من عدم وجود أي معلومات حول موعد وصولها.

وبالرغم من أن الإصلاحات في الطريق، تقول الشركة: إن اللاعبين أحرار في طلب استرداد الأموال إذا كانوا لا يريدون الانتظار.

ويمكن إرجاع المشتريات الرقمية عبر أنظمة الاسترداد الخاصة بشركتي سوني ومايكروسوفت، وأبلغ العديد من المشترين عن نجاحهم في المطالبة باسترداد الأموال عبر هذه الطرق، وهو أمر غير ممكن عادةً في مثل هذه الحالات.

وأضافت: يجب على اللاعبين إعادة الإصدارات إلى أي مكان اشتروها منه، ووفرت بريدًا إلكترونيًا خاصًا بالاعبين للتواصل معه خلال الأسبوع المقبل إذا واجهوا مشكلة في إعادة النسخة.