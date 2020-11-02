إلى مستخدمي واتساب … الرسائل المختفية تدخل حيز الخدمة قريبا

تقوم شركة “واتساب” للمراسلة الفورية بتطوير مستمر للتطبيق الأكثر استخداما حول العالم، والذي يتم من خلاله ارسال مليارات الرسائل يوميا، ومن ضمن آخر تحديثات التطبيق، تقوم الشركة بتطوير ميزة الرسائل المختفية والتي تسمح بإرسال رسائل مع تاريخ انتهاء صلاحية محدد سابقًا عبر منصة التراسل.

وبدأت المنصة في شهر يوليو باختبار الميزة في الإصدار التجريبي (2.20.197.4) مع تحسينات بالنسبة لواجهة المستخدم وموقت انتهاء الصلاحية الشامل لمدة سبعة أيام.

وتعمل الميزة مع ملفات الوسائط، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وملفات الصور المتحركة القابلة للاختفاء عبر برنامج المراسلة.

ويكشف قسم الأسئلة الشائعة الجديد أن مستخدمي واتساب سيتلقون قريبًا إعدادًا جديدًا يسمح بإرسال رسائل قابلة للاختفاء بعد سبعة أيام.

وينص القسم على ما يلي: تختفي الرسائل المرسلة في الدردشة الفردية أو الجماعية بعد سبعة أيام، ويتحكم هذا الخيار بجميع الرسائل في الدردشة، ولن يؤثر في الرسائل التي أرسلتها أو تلقيتها سابقًا في الدردشة.

ويمكن لأي مستخدم في الدردشة الفردية تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها، بينما يمكن لمسؤولي المجموعة فقط تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها في الدردشة الجماعية.

ويشير القسم أيضًا إلى أنه إذا لم يفتح المستخدم الرسالة في فترة السبعة أيام، فستختفي الرسالة، وقد يستمر عرض معاينة الرسالة في التنبيهات حتى يتم فتح التطبيق.

وعلاوة على ذلك، عند الرد على رسالة مختفية، قد يظل النص المقتبس في الدردشة بعد سبعة أيام، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة محتوى الرسالة حتى بعد اختفائها.

وإذا تمت إعادة توجيه مثل هذه الرسائل إلى محادثة تم فيها إيقاف تشغيل إعداد الرسائل المختفية، فلن تختفي الرسالة بعد سبعة أيام.

وإذا قام المستخدم بإنشاء نسخة احتياطية قبل زوال الرسالة، فسيتم تضمين الرسالة القابلة للزوال في النسخة الاحتياطية، وسيتم حذفها بعد استعادة المستخدم للنسخة الاحتياطية.

وفي حين أن الميزة هي بلا شك إضافة مفيدة لمنصة المراسلة، فإن واتساب لا تضيف ميزات أمان أساسية لمنع المستخدمين من حفظ تلك الرسائل قبل إزالتها من الدردشة.

وتوضح الشركة أن المستلمين سيكونون قادرين على حفظ الرسائل القابلة للزوال وإعادة توجيهها والتقاط لقطة شاشة لها ولن يتم تنبيه المرسل بذلك.

وتزول ملفات الوسائط التي تستخدم الميزة من الدردشة، لكنها تبقى في جهاز المستلم إذا كان التنزيل التلقائي قيد التشغيل.

ولن يتم تنبيه المرسل إذا قام المستلم بحفظ الوسائط أو إعادة توجيهها أو أخذ لقطة شاشة لها قبل اختفائها.