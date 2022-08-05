الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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إليكم آخر تحديث لويندوز 11

منذ 44 دقيقة
واجهة ويندوز 11

واجهة ويندوز 11

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أعلنت شركة Microsoft، عن تحديث جديد لنظام Windows 11، وتضمنت الحزمة أيضا الإصدار الجديد من نظام Windows الفرعي لنظام Android.

يركز تحديث ويندورز 11 الجديد بشدة على أداء ألعاب الفيديو، حيث أظهر سجل التغيير التوافق مع لوحات الألعاب وعصا التحكم وبعض الإيماءات الأكثر شيوعا مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ما هو الجديد؟
مجموعة جديدة من المميزات المتاحة للتبديل في نظام Windows الفرعي لتطبيق إعدادات Android والتي تتيح تجارب أفضل في العديد من التطبيقات.
التوافق مع الألعاب ذات أذرع التحكم (المعينة على WASD).
التوافق مع gamepad في الألعاب.
التوافق مع الهدف في الألعاب باستخدام مفاتيح الأسهم.
التوافق مع الانزلاق في الألعاب باستخدام مفاتيح الأسهم.
تحسينات الشبكات والرسومات والأمان.
ضبط الحد الأدنى لحجم نافذة Android افتراضيا على 220dp.
حوار محسّن عند اكتشاف VPN غير مدعوم.
تبديل جديد لعرض وحفظ بيانات التشخيص في نظام Windows الفرعي لتطبيق إعدادات Android.
إصلاحات الموثوقية العامة، بما في ذلك تحسينات لأحجام التشخيص.
التحديث الجديد لويندوز 11 متاح فقط للمختبرين في الولايات المتحدة، ويسمح النظام الفرعي لنظام Android بمحاكاة تطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى برامج طرف ثالث وفقا لـ”gsmarena”.

يمكن تنزيل التحديث من Microsoft Store على أي جهاز يعمل بنظام Windows 11، ولكن حتى الآن لم تكن العناوين قابلة للتشغيل إلا من خلال دعم اللمس.

سيسمح التحديث الجديد للمختبرين بالحصول على مجموعة واسعة من الإيماءات والوظائف تحت تصرفهم، وبمجرد إصلاح كل شيء وصقله، سيكون لدينا جميعًا القدرة على لعب ألعاب الهاتف المحمول دون عبء التراخي مع الهاتف الفعلي.

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