الأحد 21 محرم 1443 ﻫ - 29 أغسطس 2021 |
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إليكم آخر تسريبات آيفون 13 وموعد انطلاقه

منذ 31 دقيقة
آيفون 13

أيفون 13Renders by Ian | Front Page Tech

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كشف المدون الشهير “Jon Prosser” عن خطط ابل للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 13 في حدث يعقد في 14 من سبتمبر، وهو ما أكدت عليه الصور المسربة لصندوق تغليف الهاتف.

وكانت شركة ابل قد وجهت تهديدات صارمة لمصادر التسريبات التي تكشف عن تفاصيل سلسلة iPhone 13، حيث هددت بإقامة دعاوي قضائية لبعض من مصادرة التسريبات، إلا أن هذه المصادر تستمر في الكشف عن مزيد من التفاصيل حول سلسلة iPhone 13.

ولقد أشار مصدر التسريبات على أن سلسلة iPhone 13 سيكشف عنها للمرة الأولى في 14 من سبتمبر، بينما يتم إطلاق الإصدارات فعلياً في 24 من سبتمبر، وهو الموعد السنوي لحدث ابل، أيضاً يختلف هذا الموعد عن التوقعات السابقة التي أشارت إلى أن حدث ابل سيكون في 17 من سبتمبر.

أيضاً أوضح Prosser أن ابل ستقدم مزيد من التفاصيل عن هواتف iPhone 13 والحدث المرتقب يوم 14 من سبتمبر، كما سيتم إصدار الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية قبل إنطلاق الحدث بأسبوع، بينما تبدأ ابل في تلقي طلبات الحجز المسبق في 17 من سبتمبر، وتبدأ مبيعات الإصدارات الجديدة من هواتف الأيفون في 24 من سبتمبر.

يذكر أن Prosser يؤكد على أن كافة الإصدارات ستكون متاحة فور الإعلان الرسمي عن السلسلة في الحدث المرتقب.

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