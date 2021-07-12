إليكم أبرز أسباب تعطل "اللابتوبات"

تعاني بعض “اللابتوبات” من مشكلة متكررة وهي توقف اللاب توب بدون أي سبب واضح لذلك. وفيما يلي أبرز أسباب وراء توقف أي جهاز لاب توب بغض النظر عن مكوناته أو نوعه كما يلي:

– عدم وجود برامج مكافحة الفيروسات

يعتبر غياب برامج الأنتي فيروس من أجهزة اللاب توب من الأمور التى تؤدى إلى توقف أجهزة الكمبيوتر بشكل مفاجئ، حيث إن هذا يؤدى إلى انتشار الفيروسات على جهاز الكمبيوتر مما قد يصيب نظام التشغيل نفسه ويؤدى إلى تلف بعض ملفات النظام وبالتالي يؤدى إلى تعطله وتوقفه مرة واحدة، كذلك فإن استخدام مكافحات فيروسات رديئة أو غير مضمونة يؤدى أيضا لهذه المشكلة الكبيرة فى نفس الوقت، لذلك ينبغي اختيار مكافح فيروسات قوى.

– عدم اكتمال تعريفات الجهاز

من الأسباب التي تؤدى إلى توقف أي لاب توب عن العمل أيضا وتؤدى إلى تجمده في الكثير من الأحيان هو نقصان تعريفات الكمبيوتر، والتي تعتبر مفيدة للغاية للحصول على أعلى أداء لكل قطعة من مكونات جهاز الكمبيوتر، ففي حالة نقصان أحد هذه التعريفات يؤدى هذا إلى توقف الجهاز، أو إمكانية تعطيل بعض البرامج عن العمل.

– استهلاك الرامات

هناك بعض أجهزة لاب توب تمتلك رامات قليلة للغاية الأمر الذي يجعلها تعاني من بعض المشاكل خاصة خلال استخدام الكثير من البرامج، ما يؤدى في النهاية لتوقف الكمبيوتر بشكل نهائي، لذلك فإن توفير بعض المساحات الفارغة في الرامات خلال استخدام البرامج يعتبر من الأمور الجيدة التي توفر للمستخدمين سرعة خلال القيام بأعماله على الجهاز.

بعض البرامج المثبتة

يؤدى تثبيت بعض البرامج والتطبيقات على أجهزة لاب توب لحدوث توقف الجهاز عن العمل، كونها تضم بعض الملفات الخاطئة أو تم تثبيتها بشكل خاطئ، لذلك فيمكن للمستخدمين الذين يعانون من مشكلة التوقف المفاجئ في أجهزتهم من مراجعة وحذف آخر البرامج أو الإضافات التي قاموا بتثبيتها على أجهزتهم.