إليكم أحر وأبرد المناطق في كوكبنا

حدّد علماء الأرصاد الجوية من جامعة كاليفورنيا أكثر الأماكن تطرفا من ناحية درجة الحرارة على وجه الأرض.

وتسخن الشمس سطح الأرض أكثر من أي مكان آخر في صحراء سونورا (Desierto de Sonora)، الواقعة على حدود الولايات المتحدة والمكسيك، وفي صحراء Deshte Lut في شرق إيران، التي تحتل الجزء الأوسط من المرتفعات الإيرانية.

قدمت أجهزة قياس الطيف المدارية لها قيما متساوية تبلغ 80.8 درجة مئوية فوق الصفر حيث يمكنك قلي البيض. وهذا أعلى بمقدار 10.1 درجة من الرقم القياسي المسجل عام 2005.

فيما يتعلق بأبرد منطقة على سطح الأرض فهي بالطبع قارة القطب الجنوبي حيث سجلت درجة الحرارة 110.9 درجة مئوية تحت الصفر. ويعتبر سطح المريخ أدفأ من تلك المنطقة.

وأشار الباحثون كذلك إلى الأماكن ذات النطاق الأوسع لدرجات الحرارة اليومية (DTR)، أي تلك التي تتغير فيها درجة الحرارة أكثر خلال النهار. وهي صحراء الصين حيث تتقلب درجة الحرارة في حدود 81.8 درجة مئوية.

وفي أغسطس 2015، شعر السكان الذين نزلوا إلى شوارع المدن الإيرانية كما لو كانت درجة الحرارة 74 درجة مئوية فوق الصفر. وفقا لهيئة الطقس الوطنية الأمريكية، وصل ما يسمى بـ”مؤشر الحرارة” إلى هذا المستوى المرتفع. يتم بواسطة المؤشر المذكور تقييم كيفية إحساس الإنسان بالحرارة في ظروف رطوبة معينة ومع قوة ريح معينة.

فيما بلغت درجة الحرارة في الظل آنذاك في بلدة بندر ماهشهر، الواقعة على شاطئ الخليج العربي، 46 درجة “فقط”. لكن الرطوبة التي بلغت 90% أضافت 28 درجة أخرى للإحساس.