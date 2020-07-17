إليكم أسهل طرق تحميل فيديو من فيسبوك على هواتفكم

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عشرات المقاطع التي تمر معنا عبر فيسبوك نود لو نحتفظ بها ونشاركها على منصات أخرى دون روابط، لكن إلى الآن لا يتيح نظام فيسبوك كما تويتر وانستغرام تحميل الفيديوهات مباشرة من المنصة نفسها.

لذلك تقدم إليكم البوابة العربية للأخبار التقنية حلولا لتفادي هذه المشكلة والاستمتاع بمشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء بسهولة تامة، إن كان بالنسبة لهواتف “آبل” أو الهواتف العاملة بنظام “آندرويد”.

كيف تحمل فيديو من فيسبوك على هاتف بنظام ” آندرويد “؟.

أولا، قم بتحميل تطبيق video Downloader for Facebook من متجر ” غوغل بلاي”.

ثانيا، اضغط على زر المشاركة أو Share.

ثالثا، مرر الخيارات بشكل أفقي واضغط على ” المزيد” أو More.

رابعا، اضغط على FB Downloader وسيتحمل الفيديو مباشرة.

بعد هذه الخطوات يمكنك مشاركة الفيديو مع الأصدقاء دون رابط، والعودة إليه في معرض الصور في حال سماحك للتطبيق الوصول إلى ذاكرة الهاتف الخاصة بك.

كيف تحمل فيديو من فيسبوك على هاتف بنظام ” آبل” ؟.

بداية، عليك التأكد من أنه مسموح لك إضافة “اختصارات غير موثوق بها” على هاتفك. ولفعل ذلك، افتح تطبيق “الإعدادات” ثم “الاختصارات”، ثم قم بتشغيل خيار “السماح بالاختصارات غير الموثوق بها”.

الآن، احصل على اختصار “تحميل وسائل التواصل الاجتماعي”.وسيُطلب منك حينها فتحه في تطبيق “الاختصارات”، عندها اضغط على رمز “فتح”.

حاليا، انزل إلى الجزء السفلي من الشاشة، لإيجاد كلمة “إضافة اختصار”، وعند الضغط عليها، اختر “إضافة اختصار غير موثوق فيه”.

ثم افتح “فيسبوك” وحدد موقع الفيديو الذي تريده وانسخ رابط المشاركة الذي يحتوي على الفيديو.

افتح تطبيق “الاختصارات” ثم اضغط على “اختصاراتي”.ثم انقر فوق “تحميل الوسائط الاجتماعية”.

اضغط على (OK) من النافذة المنبثقة ثم اختر “فيسبوك”.

اختر “عالي الدقة” أو “قياسي”. وإذا طلب الاختصار الحصول على أذونات، فانقر على “موافق”.

بمجرد تحميل الفيديو ستتلقى إشعاراً، افتح تطبيق الصور للعثور على الفيديو المحفوظ.

والآن يمكنكما جمهور “آبل ” و ” آندرويد ” الاستمتاع بفيديوهات الفيسبوك والاحتفاظ بها والعودة إليها دائما.