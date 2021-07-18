إليكم أفضل التطبيقات لتحرير مقاطع تيك توك

يفضل بعض المستخدمين القيام بتعديل المقاطع وإضافة التأثيرات عليها في تطبيق خارجي، حيث توفر التطبيقات الخارجية اختيارات أكثر.

كما أن بعض تطبيقات تحرير مقاطع تيك توك تقدم قوالب معدة مسبقًا يمكن استخدامها لتسهل عليك صناعة المقطع.

Magisto لتحرير مقاطع تيك توك

يتميز هذا التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كبير في تحرير المقاطع، حيث يضم محرر مقاطع تلقائي.

ويعمل المحرر التلقائي على التعديل في المقطع ليخرج بالصورة التي ترغب بها و تختارها قبل أن تبدأ بالتعديل.

كما أن التطبيق يضم مجموعة مرخصة من الملفات الموسيقية والأغاني التي يمكنك استخدامها في المقاطع.

وتستطيع استخدام محتوى متنوع من هاتفك مثل الصور والمقاطع القديمة التي قمت بتسجيلها ودمجها معًا في مقطع جديد مناسب لتيك توك.

تطبيق Funimate

تسوق الشركة هذا التطبيق على أنه تطبيق مخصص لتحرير مقاطع تيك توك، لذلك تهتم الشركة بإضافة التأثيرات باستمرار.

كما يستطيع التطبيق أخذ الصور والمقاطع من هاتفك ودمجها معًا لتخرج في مقطع واحد يحصل على ملايين المشاهدات على تيك توك.

ويضم التطبيق أكثر من 100 تأثير فيديو متنوع بالإضافة للقدرة على تقطيع ودمج المقاطع معًا وإضافة الموسيقى إليها.

تطبيق Viamaker

يعتبر Viamaker أحد أحدث تطبيقات تعديل الفيديو على تيك توك، وهو يأتي من شركة ByteDance التي طورت تيك توك في المقام الأول.

ويمكن القول بأن Viamaker هو تطبيق خارجي رسمي يساعد على تحرير مقاطع تيك توك.

ويمتاز التطبيق بكونه سهل الاستخدام بالإضافة لإحتواءّ على تأثيرات ومرشحات متقدمة، كما يمتلك مكتبة واسعة من الملفات الموسيقية.

وتستطيع عبر التطبيق الوصول إلى خطوط الكتابة الجديدة من تيك توك، ويمكنك استخدام التطبيق مجانًا على أندرويد أو آيفون.

تطبيق BeeCut

يعتبر تطبيق BeeCut أحد أسهل تطبيقات تحرير مقاطع تيك توك التي يمكنك تثبيتها على هاتفك.

ويضم التطبيق الكثير من التأثيرات وطرق تعديل الفيديو التي يمكنك استخدامها حتى تحصل على نتيجة مميزة.

وتستطيع عبر هذا التطبيق قص المقاطع وإزالة المشاهد الغير مرغوب فيها بضغطة واحدة، كما أنه يمتلك مجموعة من التأثيرات الانتقال المتنوعة.

ويدعم التطبيق دقة الفيديو حتى 1080p، كما يأتي التطبيق في نسخة أندرويد ونسخة آيفون.

تطبيق Zoomerang

يضم هذا التطبيق شرحًا مفصلًا لطريقة تحرير المقاطع داخله، ولذلك فهو مناسب للمبتدئين والذين لا يعرفون كيفية تحرير المقاطع بشكل عام.

وهو يضم مجموعة من التأثيرات والقوالب المسبقة التي يمكنك استخدامها مع مقاطع تيك توك، ويأتي التطبيق مجانيًا.

ولكن تحتاج إلى شراء بعض التأثيرات داخله حتى تتمكن من استخدامها مع مقاطعك.

ويمكنك تحميله عبر متجر جوجل بلاي أو متجر تطبيقات آيفون.