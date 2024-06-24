الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم أفضل طريقة لنقل البيانات من أندرويد إلى آيفون

منذ 30 دقيقة
آيفون 15 برو

آيفون 15 برو

A A A
طباعة المقال

إذا كنت على استعداد للانتقال من هاتف يعمل بنظام أندرويد إلى هاتف آيفون بنظام “آي أو إس” فتوجد طريقة سهلة لنقل كافة بياناتك إلى هاتفك الجديد.

ويمكنك هذا عبر تطبيق “موف تو آي أو أس” (Move to iOS) وهو تطبيق لنظام أندرويد توفره آبل لنقل جهات الاتصال وسجل الرسائل ومحفوظات المواقع على الإنترنت وحسابات البريد والتقويمات والصور ومقاطع الفيديو. كما سينقل بعض تطبيقاتك المجانية إن كانت متوفرة على كل من متجري “غوغل بلاي” و”آب ستور”.

والتطبيق مدعوم على كل الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد 4.0 أو أحدث، وهو يسهّل عملية الانتقال إلى هاتف بنظام تشغيل جديد بالكامل.

نقل البيانات من أندرويد إلى آيفون
الخطوة الأولى التي يجب اتباعها هي التأكد من شحن كلا الهاتفين مع إبقائهما متصلين بالكهرباء. ثم التأكد من تفعيل “واي فاي” على جهاز الأندرويد.

الخطوة التالية هي تشغيل آيفون الجديد ووضعه بجانب هاتف أندرويد القديم، ثم اتبع تعليمات الإعداد التي تظهر على الشاشة في جهاز آيفون، وعندما تصل إلى شاشة “البدء سريعًا” (Quick Start) اختر “إعداد دون جهاز آبل آخر” ثم تابع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

وحين تنتقل إلى شاشة نقل تطبيقاتك وبياناتك (Transfer Your Apps & Data) اضغط على من “أندرويد”.

وافتح تطبيق “موف تو آي أو أس” على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، واضغط على “متابعة” ووافق على الشروط والأحكام. واضغط على “متابعة” في هاتف آيفون عندما تظهر شاشة الانتقال من أندرويد. وسيظهر لك رمز مكون من عدة أرقام، فأدخل هذا الرمز في هاتفك الأندرويد.

وسيعمل آيفون على إنشاء شبكة “واي فاي” مؤقتة عندما يُطلب منك هذا، فاضغط على “اتصال” (Connect) في هاتفك الأندرويد للانضمام إلى تلك الشبكة، ثم انتظر حتى تظهر شاشة نقل البيانات.

واختر الآن المحتوى الذي ترغب في نقله من هاتف أندرويد، ثم اضغط على “متابعة”. واترك الهاتفين بالقرب من بعضهما البعض حتى يكتمل شريط التحميل في هاتف آيفون. ولاحظ أنه كلما زاد المحتوى الذي ترغب في نقله، زادت الفترة الزمنية لعملية النقل.

وبمجرد اكتمال شريط التحميل في هاتف آيفون، اضغط على “تم” في هاتف أندرويد، ثم اضغط على “متابعة” بهاتف آيفون، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاء إعداد هاتفك الجديد.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

الإنهاك الرقمي
الإنهاك الرقمي أسبابه وطرق علاجه
آبل
أوروبا تلّوح بغرامة ضخمة على آبل.. إليكم التفاصيل
تيك توك
لتجنب حظرها في الولايات المتحدة.. تيك توك قدمت "مفتاح القتل" للحكومة الأمريكية

الأكثر قراءة

قصف على جنوب لبنان
خبر منسوب لرويترز بأن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال 48 ساعة.. والوكالة توضح!
النائب محمد رعد
النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم
تصعيد في جنوب لبنان
مدينة صيدا تحت النار.. الصور توثق الضربة الإسرائيلية الأخيرة