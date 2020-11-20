إليكم أهم ميزات متصفح “فايرفوكس” بعد التحديث الأخير

قامت شركة موزيلا بالعديد من التحديثات بعد إصدارها التحديث الاخير من متصفح فايرفوكس الذي يحمل اسم (Firefox 83) ومن أهم التحديثات التي طرحتها الشركة هي الاستخدام الاقل للذاكرة وتحميل الصفحات بشكل أسرع.

ويدعم فايرفوكس بعض الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين الأمان، وتقديم تجربة محسّنة بشكل كبير لمستخدمي إصدار سطح المكتب، وإصدار الهواتف الذكية.

يأتي الإصدار الجديد من متصفح فايرفوكس مع العديد من التحديثات في محرك جافا سكريبت الخاص – به الذي يُسمى (SpiderMonkey) – التي تعمل على تحسين أوقات تحميل الصفحة بنسبة تصل إلى 15%، واستجابة الصفحة بنسبة تصل إلى 12%، وتقليل استخدام الذاكرة بنسبة تصل إلى 8%.

إليك 5 من أهم الميزات الجديدة في تحديث متصفح فايرفوكس:

1- الوضع الجديد HTTPS-Only لتحسين الأمان:

أهم ما يميز إصدار متصفح فايرفوكس رقم 83 أنه يدعم عددًا من التحسينات الأمنية، بالإضافة إلى العديد من إصلاحات الأمان في تطبيق أندرويد، يقدم وضع (HTTPS-Only) لمستخدمي إصدار سطح المكتب، وهو وضع بمجرد تفعيله سيعمل المتصفح على تحميل المواقع التي تدعم برتوكول HTTPS المشفر فقط.

وإذا كان الموقع يدعم برتوكول HTTP فقط، سينبهك المتصفح ويطلب موافقتك لتحميل الموقع؛ مما يجعل المتصفح أكثر أمانًا أثناء تصفح الويب واستخدام بطاقتك الائتمانية.

2- تحسين ميزة PIP لعرض مقاطع الفيديو:

تدعم ميزة (صورة داخل صورة) PIP الآن اختصارات لوحة المفاتيح للتحكم في مقاطع الفيديو، حيث يمكنك استخدم مفاتيح الأسهم للتقديم أو للرجوع بمقدار 15 ثانية داخل مقاطع الفيديو أثناء تشغيلها في نافذة صغيرة، أو التحكم في مستوى الصوت، وهي كما يلي:

زر ↓: لخفض الصوت

زر ↑: لرفع مستوى الصوت.

زر ←: للرجوع 15 ثانية.

زر →: للتقديم بمقدار 15 ثانية.

3- ميزة جديدة للشاشات التي تعمل باللمس:

يدعم إصدار متصفح فايرفوكس الجديد أيضًا ميزة التكبير أو التصغير لصفحات الويب عبر اللمس، وهي ميزة مهمة لأولئك الذين يستخدمون أجهزة (ماك بوك) MacBook التي تدعم شريط اللمس، أو حواسيب ويندوز المحمولة المزودة بشاشات تعمل باللمس.

4- تحسين ميزة البحث في علامات التبويب:

قام متصفح فايروفوكس بتحسين ميزات البحث الخاصة به، فعلى غرار متصفح كروم؛ يمكنك البحث في علامات التبويب المفتوحة للوصول إلى العلامة التي تريدها بسهولة، ويمكنك أيضًا استخدام الرموز الجديدة التي تظهر في الجزء السفلي من لوحة البحث لإعادة توجيه بحثك إلى موقع معين – مثل: جوجل، أو أمازون، أو ويكيبيديا، أو eBay – أو للبحث داخل الإشارات المرجعية أو علامات التبويب أو السجل الخاص بك عن كلمة معينة.

5- تحسين قارئ ملفات PDF:

قامت Mozilla أيضًا بإعادة تصميم قارئ ملفات PDF المدمج في متصفح فايرفوكس، وسيظهر لك التصميم الجديد بمجرد تحديث المتصفح، ولا حاجة إلى تفعيله كما في متصفح كروم، والأهم من ذلك؛ يمكنك ملء نماذج PDF مباشرة في متصفحك وحفظ محتوياتها وطباعتها.