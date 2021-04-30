إليكم الأسباب التي تجعل الثلاجة تهتز بعد مدة من شرائها

تعتبر الثلاجة من أهم الأجهزة الكهرومنزلية التي لا يخلو أي بيت من وجودها، وذلك لأنها تقوم بحفظ وتخزين الطعام بشكل أفضل ولمدة أطول، لكن ومع مرور بعض الوقت من الممكن أن يصيبها بعض الأعطال غير المرغوبة.

تحدّث مدير مختبر الأجهزة الكهرومنزلية، أوليغ درانيتسكي، عن كيفية التخلص من مشلكة اهتزاز الثلاجة بعد مدة من استخدامها.

وقال: “إن الثلاجات تعمل بنظام صامت لكن في بعض الأحيان تبدأ بالاهتزاز، وهذا نتيجة صدور أصوات مزعجة”.

وأوضح درانيتسكي بأنه “إذا صدر صوت غير مرغوب فيه (مزعج) من الثلاجة، فيجب ضبط موضع الجهاز من خلال أرجل الثلاجة”.

وأضاف: “أما إذا كان هناك صوت خشخشة وهذا أكثر إزعاجا من الصوت السابق، فهذا يعني أن الوصلات الكهربائية مفكوكة وتحتاج إلى ضبط الضاغط جيدا أو كما يسمى (الكامبروسر)”.

وتابع: “يمكنك محاولة ضبط الجهاز بشكل صحيح بنفسك، أما في حالات أخرى، فأنت بحاجة إلى أخصائي صيانة ومعالجة الأجهزة الكهرومنزلية”.