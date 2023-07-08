إليكم الأسباب التي ستجعل "iPhone 15 Pro Max" أغلى من سابقيه

من المتوقع أن يأتي iPhone 15 Pro Max المرتقب من شركة آبل بسعر أعلى مقارنة بسابقه iPhone 14 Pro Max.

موقع “gizmochina” نقل عن المحلل التكنولوجي “جيف بو” قوله بأن الإصدارين القادمين من Pro سيشهدان زيادة في الأسعار، في حين يتجاوز سعر المبدئي الحالي حوالي 1099 دولارًا لجهاز iPhone 14 Pro Max.

لماذا هذا الارتفاع؟

بالرغم من أنه لم يتم تحديد الأسباب الدقيقة لزيادة الأسعار، إلا أن المطلعين على الصناعة يتوقعون أن الميزات المحسّنة لجهاز iPhone 15 Pro Max قد تكون عوامل مساهمة في الزيادة.

وأشارت تسريبات إلى أن الجهاز يحتوي على عدسة منظار، وهو تحسن كبير مقارنة بقدرة التقريب الموجودة في iPhone 14 Pro Max التي تصل إلى ثلاثة أضعاف، حيث ستمكّن عدسة المنظار المستخدمين من الاستمتاع بتقريب بصري يصل من خمسة إلى ستة أضعاف، مما يسمح بتصوير أكثر تنوعًا وأعلى بالجودة.

ويشتمل نظام عدسة المنظار عادةً على عدسة أساسية تلتقط الصورة، ثم مرآة أو منشور بزاوية يعكس الضوء بمقدار 90 درجة باتجاه عدسة ثانوية توجهه إلى مستشعر الصورة. يتطلب هذا الترتيب مساحة إضافية داخل الهاتف الذكي بسبب الوضع الجانبي لمستشعر الصورة والعدسة الثانوية، مما قد يساهم في ارتفاع التكلفة.

وفقًا للمحلل بو، من المتوقع أن تبدأ سلسلة iPhone 15 الإنتاج الضخم في أغسطس، بما يتماشى مع الجدول الزمني المعتاد لإصدار Apple.

يشير هذا إلى أنه قد يتم الإعلان رسميًا عن تشكيلة iPhone 15 في سبتمبر. ويتوقع بو كذلك أن تقوم شركة Apple بتصنيع ما يقرب من 84 مليون وحدة من سلسلة iPhone 15 في النصف الثاني من عام 2023، مع احتمال أن تكون طرازات Pro أكثر الأجهزة رواجًا في الأشهر الأولى بعد إطلاقها.

كما تشير التسريبات المحيطة بسلسلة iPhone 15 إلى أن جميع الإصدارات الأربعة، بما في ذلك نوع Pro Max، ستحتوي على منفذ USB-C، وشاشة (Dynamic Island)، وإطار أكثر انحناء قليلاً، بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تقدم طرازات Pro اثني عشر ميزة وتحسيناً إضافياً.