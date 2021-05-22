إليكم التطبيقات التي تستنزف بطارية هاتفكم الذكي

يشير تقرير جديد إلى أن Fitbit هو أسوأ تطبيق للهواتف الذكية لاستخدامه إذا كان لديك بطارية منخفضة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قامت شركة التخزين السحابية pCloud التي تتخذ من سويسرا مقراً لها بتحليل 100 من التطبيقات الأكثر شعبية والمطالب التي تقدمها على جهازك.

تم العثور على أنّ أسوأ تطبيقات تستنزف البطارية هي Fitbit و Verizon ، والتي كانت في الجزء العلوي من اللائحة برصيد 92 من أصل 100 ، تليها Uber و Skype.

معاً في المركز الخامس كان Facebook و Airbnb ومنصة البث المباشر BIGO LIVE، كل منها برصيد 82 من أصل 100.

أيضا في قائمة ال10 الأوائل كانت Instagram, Snapchat, WhatsApp وAmazon, وكذلك تطبيقات التعارف تطبيقات Tinder, Bumble ،Grindr.

وقالت pCloud في منشور على المدونة: “مع اعتراف 93 في المائة من مستخدمي الهواتف الذكية باستخدام التطبيقات يومياً، بدأت بطاريات هواتفنا تعاني ، تاركة معظمنا بدون هاتف بحلول نهاية اليوم”.

“أردنا معرفة التطبيقات الأكثر تطلباً على هاتفنا ، لذلك أجرينا دراسة لاكتشاف التطبيقات التي تقتل هواتفنا بشكل سري.”

حللت pCloud ثلاثة عوامل، التطبيقات التي يستخدمها كل تطبيق، مثل الموقع أو الكاميرا ، والبطارية التي تستخدمها هذه التطبيقات ، وما إذا كان الوضع المظلم متاحاً.

يتيح الوضع المظلم للمستخدمين خيار تحويل خلفية واجهة التطبيق الخاصة بهم من الأبيض إلى الأسود لتسهيل الأمر على العين وتوفير ما يصل إلى 30 في المائة من طاقة البطارية على الهاتف.

تم العثور على أنّ المذنبين الرئيسيين، Fitbit و Verizon ، يسمحان بتشغيل 14 من أصل 16 ميزة متاحة في الخلفية ، بما في ذلك الميزات الأربعة الأكثر تطلباً (الكاميرا والموقع والميكروفون واتصال Wi-Fi).

وكان هناك 6 من أصل 20 تطبيق يهدر بطارية الهاتف من تطبيقات منصات الوسائط الاجتماعية وهي: Facebook و Instagram و Snapchat و YouTube و WhatsApp و LinkedIn.

كان تويتر، أحد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي ، غائباً بشكل ملحوظ عن أفضل 20 ، حيث وصل إلى رقم 25.

نظرت pCloud أيضاً إلى التطبيقات التي تستهلك أكبر قدر من الذاكرة ، استناداً إلى متوسط الهاتف الذي يصل إلى 64gb من سعة التخزين المدمجة ، ونظام التشغيل الذي يأخذ ما يصل إلى 10GB تقريباً.

تم العثور على United Airlines لتكون الأسوأ في هذه الفئة ، تليها خدمات ridesharing Lyft و Uber.

كان Fitbit و Facebook أيضاً في المراكز الخمسة الأولى لهذه الفئة.

يجب على مستخدمي تطبيق United Airlines حذفه من أجهزتهم إذا لم يكن لديهم أي رحلات قادمة لفترة من الوقت ، وفقاً لـ pCloud.

وفي الوقت نفسه ، فإنّ تطبيقات توصيل الطعام Uber Eats و My Mcdonalds و Yelp Food كلها وصلت إلى قائمة أفضل 30.

وأعطت pCloud نصيحة جيدة وهي التمسك بتطبيق تسليم المواد الغذائية ، معتبرةً أنها تحتوي على المطاعم نفسها أو ما شابه ذلك.

وقالت أيضاً أنّ الأشخاص الذين يستخدمون مؤتمرات الفيديو على هواتفهم يجب أن يختاروا Zoom و Skype ، وليس Microsoft Teams ، إذا كانوا يريدون حفظ البطارية.

كان Microsoft Teams من بين أسوأ ثمانية تطبيقات التي تستحوذ على الذاكرة، في حين أن Zoom و Skype لم يصلا حتى إلى أعلى 30 تطبيقاً.

وقالت pCloud: “بشكل عام ، تشير الدراسة بوضوح إلى أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية لا تزال واحدة من أكبر قتلة الهاتف عندما يتعلق الأمر باستنزاف البطارية”.

“ومع ذلك ، فإنه يسلط الضوء أيضاً على أن تطبيقات مثل اللياقة البدنية أو السفر، التي تتطلب تطبيقات متعددة للتشغيل في الخلفية، هي أكثر تطلباًعلى أنظمة البطارية والتخزين في الهاتف لدينا.”