إليكم الدليل الشامل للتسويق عبر قصص فيسبوك

إنطلقت خدمة قصص فيسبوك في عام 2017، وتمكنت منذ أن ظهرت من السيطرة على المنصة وزيادة عدد مستخدميها بشكل كبير.

وتستخدم الكثير من الشركات قصص فيسبوك في التسويق لمنتجاتها والخدمات التي تقدمها، وذلك لأنها طريقة سريعة لإيصال المعلومات الصغيرة.

وبحسب إحصائية تمت في عام 2019، فقد تجاوز عدد مستخدمي القصص في فيسبوك أكثر من 500 مليون مستخدم.

لذلك يجب عليك البدء في استخدام قصص فيسبوك من أجل التسويق لمنتجاتك وخدماتك عبر المنصة، حيث تعتبر إحدى أقوى الأدوات التسويقية التي توفرها المنصة.

بدأت المنصة منذ عدة أعوام في تقليل نسبة المحتوى التسويقي المعروض في صفحات المستخدمين الرئيسية، وذلك في مقابل زيادة نسبة ظهور المحتوى الإعلاني المدفوع في المنصة.

وقد سبب ذلك مشكل للمسوقين الذين يعملون عبر فيسبوك، حيث لم تعد منشوراتهم تظهر بالشكل الكافي.

ولكن لا تستطيع المنصة التحكم في نسبة ظهور القصص، حيث تظهر القصص لجميع متابعينك.

ولهذا تمكنك القصص من الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين بتكلفة إعلانية أقل، وهو ما يجعلها أكثر فائدة للمسوقين وللعلامات التجارية.

كما أن المنصة تعرض القصص في الجزء العلوي من الشاشة، لذلك فإنك تضمن وجودها أمام المتابعين طوال الوقت.

وتوجد فئة من المتابعين تتوجه إلى قسم القصص خصيصًا من أجل تصفحه بدلًا من تصفح المنشورات المعتادة.

وتستطيع مشاركة قصص فيسبوك مع قصص إنستاجرام بسهولة، حيث يتم نشر القصة في المنصتين معًا في الوقت نفسه.

تستطيع إضافة المحتوى إلى القصص بطريقة مماثلة لقصص إنستاجرام، حيث يظهر أمامك زر الإضافة إلى القصص الخاصة بك في قسم القصص.

ويظهر زر إضافة القصص في الصفحات عبر الضغط على زر الصورة الشخصية الموجودة في الصفحة، وتستطيع إضافة أي محتوى ترغب فيه مهما كان نوعه.

وتدعم القصص إضافة محتوى الصور الثابتة ومقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية، كما تستطيع مشاركة الروابط ومنشورات فيسبوك إلى القصص.

ويمكنك إضافة أزرار خاصة ووضع روابط خاصة بك تقود المستخدم إلى الصفحة الخارجية في متجرك.

كما تستطيع بدء بث مباشر عبر صفحة فيسبوك الخاص بك، وإضافة البث إلى القصص وجعل البث يظهر فيها بعد انتهائه.

تسمح لك فيسبوك بالوصول إلى مجموعة كبيرة من الاحصائيات المتعلقة بالقصص، وتستطيع الوصول إليها إما عبر الضغط على علامة العين في القصة.

أو عبر التوجه إلى أداة الاحصائيات المعتادة الخاصة بفيسبوك، وتعرض لك المنصة مجموعة إحصائيات أهمها:

تاريخ النشر

معاينة القصة

حالة ظهور القصة

عدد المستخدمين الذين قاموا بفتح القصة

ضغطات الإنتقال إلى القسم الثاني من القصة

ضغطات العودة إلى القسم السابق من القصة.

معدل الإنتقال إلى قصة المستخدم التالي

ضغطات الخروج من القصة.

وتستطيع عبر هذه الإحصائيات مراقبة أداء قصتك ومعرفة تفاعل المستخدمين معها وتقييمها، ولا تظهر هذه الإحصائيات إلا للمسؤولين عن الصفحة.

وتظهر إحصائيات مختلفة للمستخدمين الذين يشاهدون القصة، حيث يمكنهم معرفة عدد المشاهدات للقصة فقط.