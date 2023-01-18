إليكم الفرق بين الحذف والحظر في سناب شات

سناب شات يعتبر من أشهر التطبيقات في الوقت الحالي، حيث يستخدمه ملايين المستخدمين في كافة أنحاء العالم.

صمم كل من الحذف والحظر من التطبيق لكي تختار ما بين أداتين في التخلص من صديق معين.

الفرق بين الحذف والحظر

الاختلاف بين الحذف والحظر يتطلب شرح ما يترتب على كل عملية:

– في حالة الحذف لن يتمكن المستخدم من مشاهدة منشورات المستخدم الآخر، ولن يتمكن من مراسلته.

– في حالة الحظر لن يتمكن الشخص كذلك من رؤية منشورات المستخدم الآخر ولا من مراسلته ولا من إرسال طلب صداقة له من جديد.

ويتضح مما سبق أن الفرق بين الحظر والحذف يكمن في عدم القدرة في إعادة إرسال طلب صداقة من جديد في حالة الحظر بخلاف الحذف الذي يمنح لمستخدمي الفرصة في إرسال طلب صداقة جديد إذا تراجع عن الحذف.

يعتبر الحذف أقل حدة من الحظر، ماذا يحدث في حالة الحذف من سناب شات؟

– لن يصبح هذا الصديق متوفر لديك في قائمة الأصدقاء.

– اختفاء جهات الاتصال الخاصة به من حسابك.

– بإمكانك أن تقوم بالبحث عنه وسيظهر لك في التطبيق.

– بإمكان هذا الشخص البحث عنك أيضاً وستظهر أنت له في نتائج البحث.

– أنت قادر على أن تقوم بارسال طلب صداقة إليه مرة اخرى.

– كذلك هذا الشخص قادر على إرسال طلب صداقة مرة أخرى إليك.

– سيكون بإمكان هذا الشخص إرسال الرسائل إليك مرة أخرى.

– إمكانية إرسال لقطات لك في حالة الحذف بناء على سياسة الخصوصية لديك.

– يظل اسمك متوفراً في قائمة الأصدقاء الشخص المحذوف من قبلك.

– يمكن للشخص المحذوف الاطلاع على القصص لديك وذلك في حالة إذا كانت الخصوصية لديك تتيح ذلك.

الحظر على سناب شات و هو إجراء شديد للغاية ينتج عنه التالي:

– يتم القيام به مرة واحدة للتخلص من هذا الشخص للأبد.

– لن يظهر ملف الشخص لك مرة ثانية نتائج البحث.

– لن يتمكن من الوصول إليك عبر البحث في “سناب شات”.

– في حالة إذا كنت ترغب في إرجاعه إلى قائمة الأصدقاء من جديد عليك أن تقوم بإلغاء الحظر في “سناب شات”.

– الرسائل ستظل تظهر للشخص المحظور و لن تتلقى منه ارسال جديدة .

– لا يمكن للحساب المحظور مشاهدة القصص المنشورة لك.