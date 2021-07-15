إليكم بعض الخطوات لتقليل استهلاك البيانات في حاسب ماك

من المعروف بأن هناك عدة طرق لجعل حاسب ماك يستخدم بيانات أقل إن كان الأخير يستهلك الكثير من البيانات عند الاتصال بالإنترنت فإن هذا يرجع غالبًا إلى العديد من الأسباب التي يجب عليك مراجعتها.

إيقاف التحديث التلقائي في ماك

غالبًا ما تستهلك تحديثات نظام التشغيل قدرًا هائلاً من البيانات، ومن أجل جعل حاسبك يستهلك بيانات أقل يجب إيقاف تنزيل التحديثات التلقائية.

ويمكنك دائمًا البحث يدويًا لتنزيل أي تحديثات عندما يكون لديك سعة بيانات أكبر، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• اضغط على شعار آبل في شرط القوائم في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

• من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار تفضيلات النظام.

• في النافذة التي تظهر لك اضغط على خيار تحديث البرنامج.

• اضغط على خيار خيارات متقدمة في أسفل النافذة التالية.

• قم بإلغاء خيار تنزيل التحديثات الجديدة عند توفرها ومن ثم اضغط على موافق لحفظ الإعدادات.

ومن أجل تحديث نظام التشغيل أو التطبيقات يدويًا اتبع الخطوات التالية:

• اضغط على شعار آبل في شرط القوائم في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

• من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار تفضيلات النظام.

• اضغط على خيار تحديث البرنامج.

منع تنزيل مرفقات البريد تلقائيًا في ماك

عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا جديدًا يتضمن مرفقات فإن تنزيل مثل هذه المرفقات تلقائيًا من شأنه أن يستهلك الكثير من البيانات.

ومن أجل منع ذلك يجب عليك إيقاف تنزيل المرفقات تلقائيًا، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• شغل تطبيق البريد في حاسب ماك.

• اضغط على خيار البريد في شريط القائمة ثم اختر التفضيلات.

• انتقل إلى علامة التبويب الحسابات في النافذة التي تفتح لك.

• حدد حساب البريد الإلكتروني من القائمة الموجودة في الجهة اليسرى.

• في الجهة اليسرى من النافذة، ضمن قسم تنزيل المرفقات حدد خيار لا.

إيقاف تشغيل خيار المزامنة للتطبيقات في ماك

عند تثبيت أحد تطبيقات التخزين السحابي ربما تكون قد قمت بتفعيل خيار مزامنة بيانات حاسب ماك مع هذا التطبيق. وللحد من استهلاك البيانات في الحاسب يجب عليك إيقاف تشغيل المزامنة في هذه التطبيقات.

على سبيل المثال يمكنك إيقاف المزامنة في تطبيق جوجل درايف باتباع الخطوات التالية:

• اضغط على أيقونة تطبيق جوجل درايف في شريط القوائم في حاسبك.

• بجوار اسم حسابك اضغط على النقاط الثلاثة.

• في القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار إيقاف مؤقت.

تعطيل المزامنة في تطبيق التخزين السحابي يمنع تحميل بيانات حاسب ماك إلى حسابك في هذه التطبيقات.

تفعيل ميزة التخزين المؤقت للمحتوى

يحتوي نظام التشغيل على ميزة تسمى التخزين المؤقت للمحتوى حيث يقوم أحد الأجهزة بتنزيل المحتوى المطلوب ومن ثم يسمح للأجهزة الأخرى باستخدام هذا المحتوى بدلاً من تنزيله مرة أخرى.

وتعتبر هذه الميزة مفيدة للغاية إذا كان لديك عدة أجهزة آبل عبر شبكتك. ومن أجل تفعيل هذه الميزة في حاسبك اتبع الخطوات التالية:

• اضغط على شعار آبل في شرط القوائم في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

• من القائمة التي تظهر لك اضغط على خيار تفضيلات النظام.

• اضغط على خيار مشاركة.

• من الخيارات الموجودة في الجهة اليسرى من الشاشة قم بتحديد خيار التخزين المؤقت.

• انتظر قليلًا حتى يبدأ التخزين المؤقت للمحتوى.

إغلاق التطبيقات التي تستهلك البيانات

قد تكون هناك تطبيقات في حاسبك تستهلك الكثير من بيانات الإنترنت، ولذلك يجب إغلاقها في حال عدم الحاجة إليها.

وإذا كنت لا تعرف التطبيقات التي تستهلك بياناتك، فإن نظام التشغيل يقدم أداة مساعدة تتيح لك التحقق من هذه التطبيقات.

ومن أجل استخدام هذه الأداة اتبع الخطوات التالية:

• أكتب Activity Monitor في مربع البحث في Dock ثم اضغط عليه لفتحه.

• في الشاشة التي تظهر لك، اضغط على علامة التبويب الشبكة.

• ترى في الشاشة التي تظهر لك قائمة بالتطبيقات التي تستخدم اتصالك بالإنترنت.

• تعرض الأعمدة الموجودة بجانب التطبيقات مقدار البيانات التي يستهلكها كل تطبيق.

• يمكنك استخدام هذه المعلومات للعثور على التطبيقات التي تستهلك بيانات الاتصال وإغلاقها.