إليكم بعض الخطوات لكسب المتابعين عبر "إنستغرام"

يطمح عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع “إنستغرام” الحصول على عدد كبير من المتاعين.

وبالتأكيد، هناك طرق مراوغة متعددة يمكنك اتخاذها مثل شراء المتابعين والبرمجيات الخبيثة؛ ولكن للحصول على متابعين حقيقيين، يمكنك متابعة بعض الخطوات للوصول إلى الهدف:

1- أنشئ استراتيجية واضحة لكسب المتابعين على انستغرام

يؤدي استخدام أي شبكة اجتماعية بدون خطة مسبقة إلى إهدار في الموارد وتدني في عائد الاستثمار.

أهدافك على الشبكة:

إذا كان حسابك شخصيا فقد يكون هدف توسيع انتشارك أو رفع معدل التفاعل معك، وقد يكون هدفك من استخدام انستقرام كعلامة تجارية زيادة الوعي بعلامتك التجارية أو زيادة مبيعات المنتجات أو زيادة حركة المرور إلى موقعك على الويب، وما إلى ذلك. تأكد دائما من أن أهدافك على انستقرام تتماشى مع أهدافك التسويقية الكبرى.

من هو جمهورك المستهدف: كم عمرهم؟ أين يعيشون؟ ماذا يعملون؟ متى وكيف يستخدمون انستقرام؟ ما هي نقاط ضعفهم والتحديات التي يواجهونها؟

ما القصة التي تريد أن تحكيها:

ربما تريد إرضاء فضول متابعيك من خلال عرض بعض التفاصيل عن حياتك الشخصية أو إذا كنت علامة تجارية تريد تعليمهم كيفية صنع منتجك؛ ايضا كعلامة تجارية يمكنك استخدام انستقرام لمشاركة منظور موظفيك وطريقة عملهم لإضفاء الطابع الإنساني على علامتك التجارية. هناك تكتيك فعال آخر يتمثل في عرض علامتك التجارية بطريقة طموحة عن طريق مشاركة أهداف العلامة وكذلك إنجازات عملائك.

جمالية تصميم علامتك التجارية:

إذا كنت فرد، ما رأيك أن تصنع من اسمك علامة تجارية تستحق المتابعة، وإذا كنت علامة تجارية ما رأيك في أن تحافظ على شخصية مميزة لعلامتك التجارية على انستقرام، اجعلها متناسقة المظهر وذات قصة. يجب أن تكون مشاركاتك سهلة التمييز ويمكن التعرف عليها في لمحة واحدة.

2- شارك محتوى لا يمكن مقاومته

المحتوى الرائع والقيم هو ما يجعل الناس يتحدثون عنك ويتركون التعليقات و قد يقومون بمشاركة مشاركاتك ايضا. وهذه هي الطريقة المثلى التي يمكنك من خلالها الوصول إلى المزيد من المتابعين الجدد.

3- قم بترويج حسابك على انستغرام من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى

إذا كنت ترغب في الحصول على المزيد من متابعي انستغرام، فعليك أن تجعل من السهل على الأشخاص العثور عليك وذلك عن طريق الترويج لحسابك. يجب عليك الحرص على جعل حسابك معروفا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى لكي يسهل على الناس اكتشاف الحساب.

4- شارك حسابك في منشوراتك الأخرى كذلك

تُعد جميع أدوات الاتصال – سواء عبر الإنترنت أو دونه – فرصة لتوجيه الأشخاص إلى حسابك على انستغرام.

5- استخدم الهاشتاج المناسب

هذا سيجعل مشاركاتك قابلة للاكتشاف للأشخاص الذين يبحثون عن محتوى مشابه لعلامتك التجارية أو المجال الذي تعمل فيه. قبل استخدام علامات الهاشتاج للحصول على المزيد من المتابعين، تأكد من معرفة ما يجب فعله وما لا يجب فعله حين استخدام علامات الهاشتاج على انستغرام.

ما يجب فعله:

ابحث واستخدم ما هو شائع: استخدم وظيفة البحث في انستغرام للعثور على علامات الهاشتاج الشائعة المتعلقة بمنتجك أو خدمتك أو مجال عملك.

ما لا يجب عليك القيام به:

لا تكثر في عدد الهاشتاج: قد يؤدي استخدام العديد من علامات الهاشتاج إلى تشتيت انتباه جمهورك وضياع مفهوم رسالتك من المنشور. يمكن أيضا أن يظهر هذا أن حالة حسابك يائسة وفي حاجة فقط لزيادة عدد المتابعين، أو أسوأ من ذلك أن يحيل ذلك لإظهار حسابك كأنه حساب وهمي.

لا تستخدم حيل الهاشتاج: قد يؤدي استخدام علامات الهاشتاج مثل #likeforlike أو #tagsforlikes أو #followme إلى منحك مؤقتا عددا أكثر لا بأس به من المتابعين.