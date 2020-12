إليكم خطوات مشاركة تغريدات تويتر في قصص سناب شات مباشرة

يتضمن تحديث تويتر الذي أعلنت عنه الشركة الأسبوع الماضي ميزة تتيح للمستخدمين نشر التغريدات مباشرةً في تطبيق (سناب شات).

وتأتي هذه الميزة في محاولة لجذب مزيد من المستخدمين من خلال تعزيز قدرات النشر عبر التطبيقات المختلفة.

وستمكنك الميزة من مشاركة أي تغريدة عبر رسائل سناب شات أو في منشورات القصص – سواء كانت هذه التغريدة لك أو لأي شخص آخر – باستثناء التغريدات المنشورة من الحسابات الخاصة؛ لأنها لا تدعم هذه الميزة.

تظهر التغريدات التي تشاركها مع تطبيق سناب شات كملصقات يمكنك نقلها وتغيير حجمها، كما تتضمن تلقائيًا روابط لفتح التغريدة الأصلية في تويتر.

Oh snap! 👻

Sharing Tweets directly to your Snapchat Stories is now easier than ever. Rolling out today on iOS! pic.twitter.com/0LIHQhmCKu

— Twitter (@Twitter) December 10, 2020