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إليكم كيفية التحكم في خاصية تتبع الموقع في آيفون

5 - نوفمبر - 2021
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2021 1:48 مساءً
آيفون 13

آيفون 13

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تعمل أجهزة آيفون على جمع المعلومات من أكثر من مستشعر بالجهاز حتى تتمكن من جمع بيانات موقع دقيقة واستخدامها.

وتستطيع مشاركة هذه البيانات مع التطبيقات التي تطلب ذلك وتسمح لها أنت، أو مشاركتها مع الأشخاص الذين تختارهم.

وقد أضافت آبل المميزات لأنظمتها تسمح لك بالتحكم في بيانات تتبع الموقع واستخداماتها، كما يمكنك اختيار من يصل إليها.

كما تساعد هذه البيانات في الوصول إلى هاتفك في حالة سرقته أو الوصول إليك في حالة حدوث أمر طارئ.

التحكم في خاصية تتبع الموقع في آيفون

يمكنك التحكم في كل ما يتعلق بخاصية تتبع الموقع في أجهزة آيفون الخاصة بك، حيث تستطيع جعل الهاتف يرسل بيانات موقعك بشكل دوري لأحد الأشخاص أو تستطيع منع التطبيقات من الوصول إلى بيانات موقعك.

ويمكنك التحكم في التطبيقات التي تصل إلى بيانات الموقع الخاصة بك عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم اختر إعدادات الخصوصية وبعد ذلك اختيار خدمات الموقع، وتجد دائمًا هذه الخاصية مفعلة في هاتفك.

وتجد تحت أزرار التحكم في هذه الخاصية جميع التطبيقات التي تستطيع الوصول إلى خدمات الموقع وبيانات مكانك الفيزيائي.

ويمكنك الضغط على أي تطبيق ترغب في منعه من الوصول إلى هذه البيانات أو إعطاءه صلاحيات الوصول إليها حتى تظهر لك قائمة التحكم.

وتستطيع جعل التطبيق يصل إلى بيانات الموقع في أثناء استخدامه فقط – وهو الاختيار الأخير- أو أن يسألك مجددًا أو منعه من الوصول إليها.

ويمكنك تعديل هذه الاختيارات لأي تطبيق تمتلكه ويكون مثبتًا في هاتفك، ولن يؤثر هذا في قدرتك على تشغيل التطبيق.

ولكن قد يختلف أداء التطبيق قليلًا في حالة كان معتمدًا على الموقع، وذلك مثل تطبيقات الخرائط أو توصيل الطلبات وغيرها.

    المصدر :
  • البوابة العربية للأخبار التقنية

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