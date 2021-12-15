إليكم كيفية تفعيل الرقابة الأبوية واستخدامها في فورتنايت

تعتبر لعبة فورتنايت إحدى أهم الألعاب الإلكترونية التي تجذب المستخدمين من مختلف الأعمار بدايةً من الأطفال وحتى الكبار.

كما ازدادت شعبية اللعبة في الآونة الأخيرة وخاصةً مع زيادة الأحداث الجديدة والتقاطعات مع العوالم الأخرى وظهور شخصيات متنوعة فيها.

وتعتمد فورتنايت بشكل أساسي على أسلوب اللعب الجماعي. ويعني ذلك مجموعة مختلفة من المستخدمين حول العالم يتشاركون معًا عالم اللعبة.

ونتيجةً لذلك فإنك قد تجد طفلك يشارك اللعب مع أحد المستخدمين كبار السن الذين لا يحترمون سن الأطفال ويعرضونهم لمحتوى غير لائق.

وتسمح لك إيبك بحماية طفلك من المحتوى الغير لائق أو السيء في عالم فورتنايت عبر مجموعة من اختيارات الرقابة الأبوية. وتستطيع عبر تفعيل هذه الاختيارات التحكم في تفاعل طفلك مع الحسابات المختلفة داخل اللعبة.

كيفية تفعيل الرقابة الأبوية واستخدامها في فورتنايت

يمكنك تفعيل الرقابة الأبوية عبر الخطوات التالية:

توجه إلى الشاشة الرئيسية للعبة، وبعد ذلك اختر قائمة الإعدادات الخاصة بها عبر زر الشرائط في الجهة اليمنى من الشاشة.

ثم اختر إعدادات الرقابة الأبوية من القائمة اليمنى التي تظهر لك، وعندما تظهر لك نافذة الرقابة الأبوية قم باختيار تفعيلها.

تطلب منك اللعبة بعد ذلك اختيار البريد الإلكتروني الذي يستقبل رسائل إعادة تعيين الحساب وإعادة استخدامه. ويجب أن يعود هذا البريد الإلكتروني لأحد الأبوين بدلًا من الطفل حتى تتمكن من استخدامه بشكل جيد.

بعد ذلك أدخل رمزًِا سريًا مكونًا من 6 أرقام مختلفة، وقم بتأكيد إدخال الرمز مرة أخرى، وبعد ذلك قم بالضغط على الخطوة التالية.

عندما تنتقل إلى الشاشة التالية تجد أمامك مجموعة من الاختيارات التي يجب عليك تفعيلها أو إغلاقها كما ترغب حتى تفعل اختيارات الرقابة الأبوية.

عندما تنتهي من تعديل الاختيارات كما ترغب قم بالضغط على زر الحفظ، وتستطيع العودة لتعديل هذه الاختيارات كما ترغب في أي وقت عبر اتباع الخطوات نفسها.

وتعمل هذه الطريقة لتفعيل الرقابة الأبوية عبر أجهزة الحاسب الشخصي وجميع المنصات المنزلية والهواتف أيضًا.

اختيارات الرقابة الأبوية المختلفة

تضم اللعبة مجموعة متنوعة من اختيارات الرقابة الأبوية التي تسمح لك بالتحكم في حساب طفلك وإدارته بشكل مناسب.

وتشمل الاختيارات التالية:

تنقيح الرسائل النصية السيئة: تستطيع الحسابات المختلفة في فورتنايت أن تتواصل مع بعضها البعض عبر الرسائل النصية. وتفعيل هذا الاختيار يسمح لك بتنقيح الرسائل النصية التي يستقبلها طفلك.

إخفاء اسم الحساب عن الأعداء: يستطيع طفلك الدخول في فرق داخل فورتنايت. لذلك تجد مجموعتين من المستخدمين الأعداء والأصدقاء، وتستطيع عبر هذا الاختيار إخفاء اسم حساب طفلك عن الأعداء.

إخفاء اسم الحساب عن الأصدقاء: يعمل هذا الاختيار على إخفاء اسم حساب طفلك عن زملائه في الفريق وليس الأشخاص الموجودين في قائمة أصدقائه.

تفعيل الدردشة الصوتية أو إغلاقها

تفعيل الدردشة النصية أو إغلاقها

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