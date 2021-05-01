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إليكم كيفية تفعيل ميزة الرسائل المؤقتة في “واتساب”

منذ ساعة واحدة
واتساب

واتساب

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يحتوي تطبيق المراسلة الفورية الأشهر في العالم “واتساب” على ميزة تسمى “الرسائل المؤقتة”، بمجرد تنشيط هذا الخيار، ستختفي الرسائل الجديدة في الدردشة في غضون سبعة أيام. لكن احذر: لا تؤثر هذه الميزة على الرسائل النصية المرسلة قبل تنشيطها وسيكون لدى جهة الاتصال طرق لحفظها، وبالمثل، لن تختفي ملفات الوسائط المتعددة من أي مكان خارج الدردشة أو من الأجهزة التي تم حفظها فيها، بحسب مجلة Entrepreneur الأميركية.

خطوات تفعيل رسائل “واتساب” المؤقتة:

-افتح دردشة “واتساب”.

-اضغط على اسم جهة الاتصال.

-ابحث عن الخيار “الرسائل المؤقتة”.

-قم باختيار “تفعيل”، ولإلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار “غير نشط” في هذه الخطوة، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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