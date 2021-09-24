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إليكم ما قد يحدثه افتتاح فرع “تسلا” في ألمانيا على الصناعة المحلية

منذ 7 ساعات
شركة تسلا

شركة تيسلا

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قال الرئيس التنفيذي لشركة “فولكس فاجن” إن الافتتاح المقرر لأول مصنع لشركة “تسلا” في أوروبا في وقت لاحق من هذا العام سيجبر الصناعة المحلية على دعم أعمالها.

وذكر “هربرت ديس” في تغريدة عبر “تويتر”: “الكفاءة هي مفتاح التحول في الصناعة وفي ألمانيا، تسلا تتطور بشكل أقصر وتعمل مع الأفضل في الصناعة كما تتحمل المزيد من المخاطر”.

وجاءت تعليقات “ديس” مع استمرار إنشاء “تسلا” مصنعها لإنتاج السيارات الكهربائية في “جرونهيد” بالقرب من برلين.

وكانت “فولكس فاجن” قد أعلنت مستهدفًا لتجاوز “تسلا” كأكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم بحلول عام 2025، وسط خطة لبناء ستة مصانع كبرى للبطاريات في أوروبا بحلول 2030.

وتعتزم شركة “تسلا” استضافة جولة عامة في مصنع “جرونهيد” في التاسع من شهر أكتوبر المقبل، مع تأكيد رئيسها “إيلون ماسك” حضوره شخصياً.

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