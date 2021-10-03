إليكم مميزات آبل ميوزك الجديدة في iOS 15

حصل تطبيق آبل ميوزك على مجموعة تحديثات جديدة ضمن نظام iOS 15، وتعمل هذه التحديثات على تحسين استخدام التطبيق.

كما قدم نظام iOS 15 مجموعة مميزات متنوعة لمختلف تطبيقات آبل الرسمية، بالإضافة إلى تحسينات على استخدام النظام بشكل عام.

تهدف المميزات الجديدة لتسهيل مشاركة المقاطع الموسيقية مع المستخدمين، بالإضافة إلى الوصول للمقاطع الجديدة بشكل أسهل.

إذا كنت أحد المستخدمين الذي يعتمدون على تطبيق iMessages للرسائل من آبل، فإنك تحصل على قسم جديد يدعى ما تم مشاركته معك.

ويعرض هذا القسم كل المقاطع الموسيقية التي تم مشاركتها معك عبر تطبيق iMessages، وذلك حتى تصل لها بسهولة دون البحث في iMesages.

وتجد القسم الجديدة في الواجهة الرئيسية لتطبيق آبل ميوزك، ولكن في أسفل الواجهة، لذلك تحتاج إلى سحب الشاشة للأسفل أكثر من مرة.

وتظل المقاطع الموسيقية في هذا القسم حتى تختار أن تقوم بحذفها تلقائيًا، أو أن يتم حذف المقطع من تطبيق الرسائل.

وقد حصل تطبيق الصور ومتصفح سفاري على قسم ما تم مشاركته معك أيضًا، وذلك حتى تصل إلى المحتوى بشكل سريع.

تستخدم آبل تطبيق الصور لتعرض لك مجموعة من الذكريات المتنوعة في تطبيق الصور الخاص بك، حيث تستطيع جمع هذه الصور وتحويلها إلى مقطع فيديو صغير.

وكانت تعتمد على مقاطع موسيقية معتادة تقوم باختيارها بشكل عشوائي من ضمن مكتبة مقاطع موسيقية خاصة بالذكريات.

ولكن بعد تحديث iOS 15 أصبحت تستطيع استخدام المقاطع الموسيقى التي قمت بشرائها واستخدامها من آبل ميوزك.

ويقوم تطبيق الصور باختيار المقاطع الموسيقية في الذكريات بناءً على ذوقك المعتاد في الموسيقى والمقاطع التي تستمع إليها في تطبيق الصور.

مشاركة المقاطع عبر سيري

أصبحت قادرًا على إرسال المقاطع الصوتية عبر سيري مباشرةً، وذلك دون التوجه لتطبيق المراسلة الذي تفضل استخدامه.

وتعمل هذه الخاصية عبر فتح المقطع الموسيقي الذي ترغب فيه، ومن ثم اخبار سيري بمشاركته مع صديقك.

وبعد ذلك تعرض لك سيري المقطع الموسيقي لتؤكد على اختيار المشاركة، ومن ثم ترسله لصديقك.

استخدام الصوت المحيطي في آبل ميوزك

بدأت آبل بتطبيق خاصية الصوت المحيطي بشكل أكبر في نظام iOS 15، حيث أصبحت قادرًا على الاستمتاع بالمقاطع الموسيقية عبر AirPods Pro أو Max.

كما أضافت آبل خاصية تحرك مصدر الصوت مع الرأس، حيث يتغير اتجاه الصوت والمقطع الموسيقي إذا قمت بتحريك رأسك قليلًا لجهة اليمين أو اليسار، فإن مصدر الصوت يتحرك معك.

وتعمل هذه الخاصية على زيادة استمتاعك بالمقطع، كما أنها تعمل أيضًا مع جميع التطبيقات الصوتية في iOS 15.