إليكم مواصفات سنتافي 2023.. مميزاتها وأسعارها

من السيارات المميزة التي لها الكثير من الإمكانيات الرائعة هي سيارة هيونداي سنتافي، فيما يلي مواصفات سنتافي 2023 ومميزاتها وأسعارها.

هيونداي سنتافي من سيارات الدفع الرباعي المدمجة بتصميم جذاب من الداخل والخارج، في التقرير التالي إليكم أهم مواصفات ومميزات سنتافي 2023 وأسعارها في السعودية.

مواصفات سنتافي 2023:

– جاءت سيارة هيونداي سنتافي بمحرك 2.5 لتر بقوة 191 حصانا، وعزم دوران 227 نيوتن/ المتر.

– يبلغ التسارع من الثبات وحتى 100 كم في غضون 10.4 ثانية، وناقل حركة أوتوماتيك بـ 8 سرعات.

– محرك 3.5 لتر بقوة 277 حصان بعزم دوران 338 نيوتن/ المتر بناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات.

– يبلغ التسارع من الثبات وحتى 100 كم في غضون 7.4 ثانية.

– يوجد العديد من مواصفات الأمان ومن بينها وجود كاميرا للرؤية الخلفية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي.

– نظام للتحذير من الاصطدام الأمامي ومراقبة التصادم من خلال شاشات مراقبة النقطة العمياء.

– فرامل تلقائية للطوارئ، تحذير مسافة ركن السيارة، نظام مراقبة محيطية 360 درجة.

مميزات هيونداي سنتافي 2023:

– شاشة تعمل باللمس بمقاس 8 بوصة أو 10.25 بوصة و تعمل بنظامي Apple CarPlay ،Android Auto، يوجد 4 منافذ USB وبلوتوث.

– 12 مكبر صوت يعمل بنظام Harmon Kardon، مكييف هواء وفتحة سقف بانورامية، ملاحة صوتية تعمل من خلال الأقمار الصناعية.

– تتوافر السيارة بالعديد من الألوان مثل الأحمر القرمزي، الأبيض القطبي، الفضي، الأسود المعدني والأزرق.

– مصابيح ليد نهارية، مصابيح هالوجين خلفية ومصابيح ضباب خلفية.

– مرايا كهربائية قابلة للطي كما يوجد نظام تدفئة وتهوية، وتبريد المقعد الأمامي.

هل يمكن تشغيل هيونداي سنتافي 2023 عن بعد؟

بالطبع يمكنك تشغيل سيارة هيونداي سنتافي 2023 عن بعد باستخدام الريموت، كما يمكن تدفئة وتبريد السيارة أيضًا عن بعد.

كم طول هيونداي سنتافي 2023؟

يبلغ طول السيارة 4785 مم، عرضها 1900 مم، كما يبلغ ارتفاعها 1685 مم، ومساحة الحقيبة الخلفية لهيونداي سنتافي 450 لترا.

سعر سنتافي 2023 في السعودية:

سيارة هيونداي سنتافي تأتي بـ 5 فئات مختلفة في السعودية، وقائمة أسعارها كما يلي:

الفئة الأولى 105 ألف ريال سعودي.

الفئة الثانية 121 ألف ريال سعودي.

الفئة الثالثة 131 ألف ريال سعودي.

الفئة الرابعة 142 ألف ريال سعودي.

الفئة الخامسة 162 ألف ريال سعودي.