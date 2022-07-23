إليكم هذه الخطوات السهلة لاستعراض النص المحجوب على مواقع الويب... من دون دفع اشتراك

يمكنك قراءة النص المحجوب كاملاً، وبكل سهولة، عن طريق استخدام واحدةٍ من الطرق التي سنذكرها أدناه، والتي تمكنك من الحصول على الوقت الكافي لتقييم ما إذا كنت ترغب حقاً في التسجيل لرؤية محتوى الموقع بالكامل.

إذا صادفت نصاً محجوباً موقعاً إخبارياً يحجب جزءاً كبيراً من نصوصه أو مقالاته، بهدف استدراجك لدفع اشتراك، فلا حاجة للشعور بالإحباط أو التفكير بدفع المال.

يُعتبر طمس مواقع الويب للنصوص من الممارسات الشائعة، التي تهدف إلى إبقاء المحتوى حصرياً لأعضاء الموقع والمشتركين، الذين يدفعون رسوم الاشتراك. ولا تُلزمك جميع المواقع بدفع رسوم الاشتراك، من أجل قراءة المحتوى المطموس.

بعض المواقع منك تريدك فقط أن تترك بريدك الإلكتروني، والبعض الآخر قد يمنحك فترة تجريبية مجانية -غالباً ما تكون عبارة عن شهر كامل- بينما تسمح لك مواقع أخرى بتصفّح جزءٍ محدود من المحتوى، قبل أن يَظهر أمامك جدار الدفع.

كيفية إظهار النص المحجوب على مواقع الويب

لن تنجح الطرق التي سنُرشدك إليها بالضرورة مع كافة مواقع الويب، وننصح بأن تستخدمها فقط لتقييم ما إذا كان الموقع يستحق العضوية؛ لأن بعض المواقع جديرة بأن نشترك بها للحصول على معلوماتها، ولسنا هنا نشجّع على الاحتيال وعدم دعم الصحافة.

لكن، إذا لم ترغب في استخدام بريدك الإلكتروني، إليك بعض الحِيَل:

استخدم ترجمة جوجل كخادم وكيل لعرض النص المخفي

تعتبر ترجمة جوجل أداةً مفيدة في إزالة الطمس عن نصوص صفحات الويب. إذ يمكنك استخدامها لعرض النسخة الكاملة، المترجمة من صفحة الويب، التي تحتوي على النص المطموس. وإليك الطريقة:

افتح صفحة الويب التي تحتوي على النص المطموس.

انسخ رابط URL الخاص بالصفحة.

توجّه إلى ترجمة جوجل والصق الرابط في الصندوق الموجود إلى يسار الشاشة.

اضغط على الرابط الذي سيظهر في الصندوق الموجود إلى يمين الشاشة (ويمكنك تحديد اللغة التي تريد قراءة المحتوى بها، ثم الضغط على الرابط الجديد الذي سيظهر).

وسيجري توجيهك بعدها إلى علامة تبويب جديدة، تحتوي على نسخة غير مطموسة من صفحة الويب.

استعرض اللقطة اللحظية من أرشيف الإنترنت

تُعتبر أداة “واي باك مشين”، الخاصة بأرشيف الإنترنت، أداةً مجانية يستطيع أي شخص استخدامها لحفظ صفحات ويب والبحث في النسخ المحفوظة. كما تزحف الأداة على الويب لأرشفة الصفحات المخبأة.

لهذا يمكنك استخدام الأداة في البحث عن نسخة محفوظة من المقال، الذي يحتوي على جدار دفع، فربما تعثر على نسخةٍ مفتوحة هناك، وفق موقع make tech easier.

انسخ رابط URL الخاص بالصفحة التي تحتوي على النص المطموس.

توجه إلى موقع أرشيف الإنترنت، والصق الرابط في شريط بحث أداة “واي باك مشين”، لتتأكد مما إذا كانت الصفحة مؤرشفة.

اختر نسخة الصفحة التي تريد عرضها. ويمكنك اختيار آخر نسخة مؤرشفة بحسب الوقت والتاريخ، حتى تشاهد آخر تحديثات المحتوى.

وستجد دوائر زرقاء تميز النسخ المؤرشفة المتاحة في التقويم.

سيجري بعدها توجيهك إلى صفحة النسخة المؤرشفة التي اخترتها، حيث ستتمكن من رؤية المحتوى المطموس.

افتح الصفحة من نتائج بحث جوجل

تسمح بعض مواقع الويب، ذات المحتوى المدفوع، للزوار غير المشتركين، بعرض محتوى الرابط بالكامل في حال ضغطوا عليه من نتائج بحث جوجل؛ وذلك كي تزيد من حركة مرور الويب في الموقع.

لكن استخدام هذه الطريقة يسمح لك بعرض محتوى الصفحة التي ضغطت على رابطها فقط، لكن سيصادفك جدار الدفع إذا تعمّقت في الموقع أكثر. وإليكم كيفية استخدام هذه الطريقة:

انسخ عنوان الصفحة التي تحتوي على النص المحجوب، والصقه بشريط بحث جوجل. (حرّك مؤشر الفأرة فوق علامة تبويب الصفحة لرؤية العنوان). ويمكنك كتابة العنوان يدوياً إذا لم تتمكن من نسخه.

اكتب اسم المواقع في بداية أو نهاية طلب البحث، للحصول على نتائج بحث أكثر دقة.

اضغط على نتيجة البحث ذات رابط URL المماثل للصفحة التي تريد عرضها.

عرض المحتوى المطموس باستخدام خاصية فحص العنصر

انقر بزر الفأرة الأيمن على الصفحة التي تريد قراءتها، ثم اختر “فحص” (Inspect).

في الأعلى على اليمين، اضغط على علامة الإعدادات (Settings).

انزل إلى آخر الصفحة تقريباً، على سطر Debugger، واضغط على المربع قرب عبارة Disable JavaScript تحته.

اضغط على لينك الصفحة مجدداً، لتتمكن من قراءة النص المطموس.