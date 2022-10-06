الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إليكم 5 تغييرات ضخمة في انتظار مستخدمي واتساب... ما هي؟

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - أكتوبر - 2022 8:38 صباحًا
شعار تطبيق الواتساب

شعار تطبيق الواتساب

A A A
طباعة المقال

يحصل تطبيق “واتساب” باستمرار على ميزات جديدة، إلا أن تلك الميزات عادة ما يتم اختبارها أولا في إصدار تجريبي.

وتعمل “واتساب” حالياً على الكثير من التغييرات السرية في تطبيقها، والتي كشف المحققون في WABetaInfo تعديل هذا التطبيق للكشف عن التغييرات القادمة.

فبحسب ما أوردته صحيفة “ذا صان” The Sun البريطانية، هناك خمسة تغييرات كبيرة قادمة على تطبيق “واتساب”، العديد منها ما يزال قيد التطوير، لكن البعض الآخر نجح في اجتياز الاختبار التجريبي. وهي:

1. ميزة جديدة تتيح إنشاء روابط للانضمام إلى المكالمات (تجريبية)

2. القدرة على الاختباء عندما تكون متصلا بالإنترنت على “واتساب” (تجريبي)

3. ميزة تتيح إنشاء استطلاعات الرأي ومشاركتها في الدردشات الجماعية (تجريبي)

4. وضع كاميرا جديدة لتسجيل مقاطع الفيديو بسهولة (قيد التطوير)

5. القدرة على حفظ الرسائل المختفية (قيد التطوير)

ويمكن لمن يرغب أن يجرب ميزات “واتساب” الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، الانضمام إلى الإصدار التجريبي لتطبيق “واتساب” WhatsApp beta عن طريق متجر “غوغل بلاي” (Google Play) من أجهزة “أندرويد”.
حيث يمكنك البحث عن “واتساب”، ثم قم بتمرير الصفحة وصولا إلى أسفلها لترى ميزة “كن أحد مختبري الإصدار التجريبي”. اضغط على زر “أنا فيها” ثم انقر على “انضمام” للتأكيد.

    المزيد من تكنولوجيا وعلوم

    سيارة تسلا
    تسلا توقف استخدام مستشعرات القيادة الذاتية
    سبيس إكس
    كبسولة سبيس إكس تنطلق إلى محطة الفضاء
    بيتكوين والعملات الرقمية
    هذه المناطق في العالم هي أسرع أسواق العملات المشفرة نمواً!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"
    سينتيا زرازير
    بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها
    قارب للمهاجرين في وسط البحر
    غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر