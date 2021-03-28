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إليك أفضل الهواتف الذكية لعام 2021

28 - مارس - 2021
هواتف ذكية

هواتف ذكية

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كشفت المجلة الأمريكية الشهيرة “كونسيومر ريبورت”، عن أفضل الهواتف الذكية العاملة على أساس نظامي التشغيل “أندرويد” و “أي. أو. إس”، كهواتف موصى بها للشراء في عام 2021.

ووفقا للمجلة، فإن “آيفون ماكس برو 12” الرائد في فئة أفضل “آيفون”. يتميز بمعالج A14 Bionic سريع وشاشة OLED واتصال من الجيل الخامس 5G ووفقا للخبراء، أغلى بـ 100 دولار من هاتف “برو 12″، بينما يتمتع بعمر بطارية أطول وشاشة أكبر وكاميرا أفضل.

في الوقت نفسه، يعاب على هذا الهاتف الذكي الحجم الكبير والوزن البالغ 226 غراما.

وحصل “سامسونغ كلاكسي نوت 20 ألترا 5 جي” على لقب أفضل هاتف “أندرويد”. من بين مزايا هذا الجهاز، عمر بطارية الممتاز، والكاميرا ذات التقريب”5X” والشاشة.

واختير “ون بلاس نورد إن 10 5 جي” كأفضل جهاز من حيث الميزانية. ووفقًا للخبراء، فإن العيب الوحيد المهم هو عدم وجود دعم لـ ” mmWave”.
وتم اختيار “ون بلاس نورد إن 100” من قبل المجلة باعتباره الهاتف الذكي الأكثر “تشغيلا طويلا”، لكن كاميراته حصلت على تصنيف منخفض.

يذكر أن “كونسيومر ريبورت” هي مجلة شهرية لمنظمة “اتحاد المستهلكين” غير الربحية بالولايات المتحدة الأمريكية. تنشر المراجعات والمعايير للمنتجات والخدمات الاستهلاكية بناءً على تعليقات المستخدمين ونتائج الاختبار من 50 من معمل المجلة ومراكز الأبحاث.

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