إليك الحيلة لمشاهدة المزيد من محتوى نتفليكس بعد انتهاء الفترة التجريبية

تعتبر شركة نتفليكس الخيار الأول لعشاق المسلسلات والسينما وجميع برامج الترفيه، إذ لديها قاعدة جماهيرية تفوق الـ 160 مليون حول العالم، وتوفر المنصة الرقمية محتوى مميز على جميع الأصعدة، الأمر الذي جعلها الأكثر متابعة حول العالم.

ومن أسباب شعبيتها أيضًا هو تقديم فترة تجريبية مجانية تصل إلى 30 يومًا عند التسجيل لأول مرة، ولكن بالنسبة لمعظم الدول التي يمكن مشاهدة الخدمة فيها، لم يعد الإصدار التجريبي المجاني متاحًا بعد الآن.

إذًا، كيف يمكنك مشاهدة نتفليكس حتى مع إلغاء الفترة التجريبية المجانية؟

لسنوات عديدة، قدمت نتفليكس إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 30 يومًا، ومع أن شروط الحصول على الفترة المجانية تتطلب منك إنشاء حساب برقم بطاقتك الائتمانية وملء تفاصيل الدفع، إلا أنه يمكنك إلغاء العضوية قبل انتهاء الفترة التجريبية المجانية وعدم دفع أي شيء.

ولم تكن الفترة التجريبية المجانية محدودة، بل يمكن الوصول فيها إلى جميع مزايا العضوية العادية، حيث يمكنك مشاهدة ما تريد، بقدر ما تريد، وكانت الفترة التجريبية متاحة عالميًا، ولكن في عام 2018 قامت الشركة بإيقافها في المكسيك، وبدأت بإيقافها في باقي الدول بالتدريج حتى أعلنت خلال شهر أكتوبر الماضي عن إيقافها في الولايات المتحدة ومعظم البلدان الأخرى.

ملاحظة: يمكنك معرفة هل منصة نتفليكس تقدم فترة تجريبية مجانية في بلدك من خلال زيارة صفحة الدعم هذه، وتحديد بلدك في القائمة المنسدلة.

حتى الآن لم تصدر نتفليكس بيانًا عن سبب إيقاف الإصدار التجريبي المجاني، إلا أنه مع وجود العديد من خدمات البث الأخرى المتاحة، مثل: Hulu و Amazon Prime و Disney Plus و HBO فإن نتفليكس ربما تُريد المنافسة أكثر وجذب أكبر عدد ممكن من المشتركين الذين يدفعون رسومًا خاصة، كما أنها أصبحت تتميز بالمحتوى الأصلي غير الموجود في أي منصة أخرى.

والآن، مع إيقاف الإصدار التجريبي المجاني في معظم البلدان، لا يزال هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها مشاهدة محتوى نتفليكس بشكل مجاني تمامًا، هذه أهمها:

1- شاهد أفلام نتفليكس الوثائقية في يوتيوب:

خلال شهر أبريل الماضي، قامت نتفليكس بتوفير بعض الأفلام الوثائقية في قناتها في موقع يوتيوب كوسيلة لتوفير مواد تعليمية مجانية من شأنها أن تدعم المعلمين والطلاب خلال تفشي جائحة كورونا، حيث يمكن مشاهدة جميع هذه الأفلام الوثائقية، بدون حساب نتفليكس.

2- شاهد عروض نتفليكس الأصلية بدون حساب:

في أغسطس الماضي، أتاحت نتفليكس بعض محتوياتها الأصلية مجانًا، ويتضمن ذلك العديد من العروض والأفلام الأصلية، مثل: Bird Box و Stranger Things و Murder Mystery، حيث يمكنك مشاهدة هذا المحتوى بدون التسجيل للحصول على حساب من خلال زيارة قسم Netflix Watch Free ومع ذلك، فإن الميزة متاحة في متصفحات سطح المكتب وأجهزة أندرويد فقط.

3- شاهد نتفليكس مجانًا باستخدام حساب العائلة:

إذا كان أحد أفراد أسرتك لديه حساب نتفليكس بالفعل، فيمكنه السماح لك باستخدام حسابه مجانًا، حيث تدعم الشركة إنشاء ما يصل إلى خمس حسابات منفصلة، ويمتلك كل حساب منها تفضيلاته وقائمة المشاهدة الخاصة به، ويمكن إنشاء حساب فرعي من خلال الخطوات التالية:

افتح حساب نتفليكس في حاسوبك أو هاتفك الذكي.

اضغط على رمز الحساب الخاص بك في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار (إدارة الملفات الشخصية) Manage Profiles.

اضغط على خيار (إضافة ملف التعريف) Add Profile.