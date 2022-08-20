إليك طريقة معالجة عطل البلوتوث بهاتف آيفون

من الميزات المهمة التي كانت تفتقدها هواتف آيفون في السابق، عملها بنظام البلوتوث للتواصل مع الأجهزة الأخرى المختلفة.

وتتعدد الأسباب التي قد تؤدي لعطل في عمل نظام بلوتوث بشكل صحيح عبر هواتف آيفون ، ويكشف موقع “بيزنس إنسايدر” عن مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي لذلك وطريقة معالجتها.

عدد من المستخدمين يخطئون في تقدير عمل خاصية بلوتوث على هاتف آيفون بشكل تلقائي، وأثناء استخدامهم للخاصية يجب التأكد أولا من تفعيلها على الهاتف، وذلك عبر الدخول لتطبيق الإعدادات العام، وتفعيل الخاصية.

عند تفعيل خاصية البلوتوث، لضمان كفاءة استخدامها عليك التأكد من أن الجهاز الذي ترغب في التواصل معه أيضا تم تفعيل الخاصية به، ومن ثم أكد على توصيل هاتفك به عن طريق اختيار الجهاز الذي ترغب في الاتصال به من خلال قائمة الأجهزة داخل إعدادات بلوتوث، واختيار Connected.

قد يكون العطل الذي يحول دون توصيل هاتفك بهواتف أخرى عبر خاصية بلوتوث هو وجود أجهزة أخرى تشتت الجهاز أثناء استهداف الجهاز الذي ترغب في التواصل معه، لذلك عليك بحذف الأجهزة الأخرى الظاهرة عبر الشبكة، لتتمكن من القيام بعملية توصيل صحيحة.

استبعد الأجهزة الأخرى

من الضروري للحصول على استخدام نظام بلوتوث بكفاءة، أن تحرص على تحديث نظام iOS، ليكون وفق آخر تحديث له عبر هاتف آيفون ، حتى لا تظهر أي عقبات أثناء محاولة توصيله بأجهزة أخرى قد لا تتوافق مع التحديثات الأقدم.