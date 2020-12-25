إليك كيفية إعداد تطبيق Google Duo والبدء باستخدامه عبر الويب

منذ انتشار جائحة كورونا حول العالم، توسعت الحاجة إلى المكالمات الصوتية والفيديو بشكل أكبر، لا سيما بعد تحول الاعمال والدراسة إلى الإنترنت وكذلك التواصل مع الأصدقاء والأهل، ولتحقيق أفضل تواصل لجأت الملايين من الناس إلى GOOGLE DUO، الذي يعتبر خيارًا رائعًا للكثيرين حيث يمكنك استخدامه عبر جميع أجهزتك سواء كتطبيق مستقل في هاتف أندرويد، أو حاسوبك اللوحي، أو حاسوب Chromebook، أو عبر الويب.

إليكم كيفية إعداد تطبيق Google Duo والبدء باستخدامه عبر الويب:

أولًا: كيفية إعداد إصدار Google Duo للويب:

افتح متصفح الويب في حاسوبك، ثم انتقل إلى الرابط التالي: duo.google.com

قم بإدخال رقم الهاتف المرتبط بحسابك في التطبيق في المربع الخاص بذلك.

اضغط على خيار (الحصول على رمز التحقق) Get verification code.

ستتلقى رسالة نصية قصيرة على الرقم الذي قدمته مع رمز تحقق يُستخدم لمرة واحدة.

أدخل الرمز في المربع الخاص بذلك في متصفح الويب.

هذا كل شيء، الآن أنت جاهز لإجراء مكالمة الفيديو الأولى بكل سهولة.

ملاحظة: يمكن الوصول إلى Google Duo عبر الويب باستخدام أي من المتصفحات الشائعة، مثل: كروم وسفاري وفايرفوكس، كما أضافت جوجل في الفترة الأخيرة دعمًا للمكالمات الجماعية على Google Duo عبر الويب، حيث يمكنك الآن إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 شخصًا في الوقت نفسه.

ثانيًا: كيفية إعداد التطبيق في حاسوب كروم بوك:

قم بتنزيل تطبيق Google Duo من متجر جوجل بلاي وتثبيته في حاسوبك.

وافق على الشروط والأحكام وامنح التطبيق إذن بالوصول إلى الكاميرا والميكروفون وجهات الاتصال في الحاسوب.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل الخاص بك.

سيطلب منك جوجل التحقق من رقم الهاتف المرتبط بحسابك ف التطبيق، اضغط على خيار (أوافق) Agree.

ستتلقى رسالة نصية قصيرة على الرقم الذي قدمته مع رمز يُستخدم لمرة واحدة.

أدخل الرمز الذي يظهر على الشاشة.

هذا كل شيء، الآن ستكون جاهزًا لإجراء مكالمتك الأولى.

ثالثًا: كيفية استخدام التطبيق عبر الويب أو حاسوب كروم بوك:

افتح (Google Duo) عبر متصفح الويب الذي تختاره أو التطبيق في حاسوب كروم بوك.

ابحث عن جهة الاتصال الذي تريد إجراء المكالمة معها.

اضغط على خيار (بدء الاتصال) Start call.

اختر (مكالمة فيديو) Video Call أو (مكالمة صوت) Voice Call.

بعد انتهاء المكالمة، اضغط على خيار (إنهاء المكالمة) End Call في الأسفل.