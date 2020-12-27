إليك مواصفات أجهزة الكمبيوتر المحمول Galaxy Book Flex 2 5G

نشرت شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“ فيديو يكشف مميزات وخضائص أحدث سلسلة من أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بها لعام 2021 الأسبوع الماضي.

وتضم السلسلة الجديدة من سامسونغ أجهزة ”Galaxy Book Flex 2“ و ”Galaxy Book Flex 2 5G“ و ”Book Ion 2“ و“Notebook Plus 2″، والآن نشرت الشركة مقاطع الفيديو الأولى لجهاز ”Galaxy Book Flex 2 5G“.

مواصفات “ Galaxy Book Flex 2 5G“

نشرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة الإصدار الرسمي لجهاز ”Galaxy Book Flex 2 5G“ عبر قناتها على منصة اليوتيوب.

ونشرت أيضًا مقطع فيديو يشرح ميزات الكمبيوتر المحمول الجديد، حيث يأتي ”Galaxy Book Flex 2 5G“ مزودًا بشاحن ”USB“ من النوع ”C“، ودبوس إخراج بطاقة ”SIM“، ودليل بدء سريع.

كما يحتوي على شاشة تعمل باللمس عالية الدقة قياس 13.3 بوصة ووحدة معالجة مركزية ”Intel Core“ من الجيل الحادي عشر وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 غيغا بايت و ”SSD“ حتى 512 غيغيا بايت.

ويتميز الكمبيوتر المحمول بقلم ”S Pen“ ولوحة مفاتيح كاملة الحجم وكاميرا بدقة 13 ميغا بكسل وكاميرا ويب عالية الدقة بدقة 720 بكسل، ويعمل ببطارية 69.7 واط في الساعة.

ويحتوي “ Galaxy Book Flex 2 5G“ أيضاً على منفذ ”HDMI“ كامل الحجم ومنفذ USB 3.0 من النوع A ومنفذ ”Thunderbolt 4 USB-C“ ومنفذ USB 3.1 من النوع C وفتحة بطاقة ”microSD“ ومقبس سماعة رأس، مزودًا بـ ”Wi-Fi 6“ و ”Wi-Fi Direct“ و ”Bluetooth 5.1“ وقارئ بصمات الأصابع.

كما يحتوي تطبيق الكاميرا المدمج في ”Galaxy Book Flex 2 5G“ على وضع يتيح لك التقاط المستندات بسهولة وتحسين الإنتاجية، ويمكن استخدام تطبيق ”Samsung Notes“ المحمَّل مسبقًا لتدوين الأشياء ورسم الصور وتحريرها وإنشاء ملفات ”PDF“ وتوقيع المستندات والمزيد.

ولم تكشف سامسونغ حتى الآن عن سعر الجهاز، وسيتوفر ”Galaxy Book Flex 2 5G“ اعتبارًا من شهر يناير 2021.