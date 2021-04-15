إليك مواصفات هاتف “بونكت” MP02 الجديد للمكالمات المشفرة

كشفت شركة “بونكت” السويسرية، النقاب عن هاتفها الأساسي MP02 الجديد، الذي يمتاز بدعم الاتصال المشفر باستخدام بروتوكول Signal.

وأوضحت الشركة السويسرية أن الاتصال ليس ممكنا بين مستخدمي MP02 فقط، ولكن يمكن أيضا التواصل مع مستخدمي تطبيق الويب. ويدعم الهاتف MP02 أيضا الدردشات الجماعية والرسائل الصوتية.

ويعتمد الهاتف على المعالج Snapdragon 210 وذاكرة LPDDR3 سعة 2 جيجابايت، مع 16 جيجابايت للذاكرة الداخلية.

كما تأتي الشاشة بقياس 2 بوصة وبدقة وضوح 320 × 240 بيكسل.

ويدعم الهاتف تقنيتي WiFi 802.11 b / g / n و LTE، وتسمح تقنية Bluetooth 4.1 بتوصيل سماعة الرأس، ويعتمد الجهاز على إصدار Android 8.1 معدل.

ويزن الهاتف نحو 100 جرام، ويأتي مزودا ببطارية سعة 1280 مللي أمبير ساعة، ويحتوي على منفذ USB من النوع C.

ويبلغ سعر الهاتف 250 يورو تقريبا (299.43 دولار).

مواصفات هاتف “بونكت” MP02 الجديد

يدعم الاتصال المشفر باستخدام بروتوكول Signal

معالج Snapdragon 210

ذاكرة LPDDR3 سعة 2 جيجابايت

16 جيجابايت للذاكرة الداخلية

الشاشة بقياس 2 بوصة وبدقة وضوح 320 × 240 بيكسل

يدعم الهاتف تقنيتي WiFi 802.11 b / g / n و LTE

تسمح تقنية Bluetooth 4.1 بتوصيل سماعة الرأس

يعتمد الجهاز على إصدار Android 8.1 معدل

يزن الهاتف نحو 100 جرام.

يأتي مزودا ببطارية سعة 1280 مللي أمبير/ساعة

يحتوي على منفذ USB من النوع C

يبلغ سعر الهاتف 250 يورو تقريبا (299.43 دولار)