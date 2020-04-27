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مع وجود الأطفال بصورة شبه دائمة في المنزل خلال هذه الفترة، نجد أن البحث عن طرق متنوعة لشغل فراغهم بشيء مفيد يعتبر أمرًا مهمًا، لذلك سنقدم لك اليوم بعض التطبيقات التي تساعد في تطوير الجانب الإبداعي للطفل، حيث توفر مجموعة من المهارات لتنمية مواهب الأطفال أثناء العزل المنزلي.

إليك 5 تطبيقات تساعد في تنمية مواهب الأطفال:

1- تطبيق Alphabear 2:

لعبة ألغاز حروف مناسبة للأطفال في السن المبكر، حيث تتيح لهم تهجئة الكلمات من خلال تحديد الحروف على شبكة الألغاز، وعند استخدام الحروف المجاورة لبعضها البعض يظهر شكل دب، كلما زاد عدد الأحرف التي يستخدمها الطفل زاد حجم الدب وعدد النقاط التي يكسبها.

كما يتيح التطبيق قاموس ذكي وميزات عديدة تجعله طريقة رائعة للأطفال في تحسين لغتهم أثناء اللعب.

التطبيق متاح مجانًا أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون في آب ستور.

2- تطبيق Beck and Bo:

يتيح التطبيق للأطفال التعرف على الأشياء في عالمهم أثناء بناء مفرداتهم اللغوية بطريقة مليئة بالمرح والأنشطة، وهو مناسب للأطفال من سن عامين إلى ستة أعوام.

يقدم التطبيق ألبومات تفاعلية تتضمن العناصر والأشياء والكائنات الحية حيث يمكنهم تهجئة أسماءها الصحيحة، ومئات التسجيلات الصوتية والأصوات لمختلف الكائنات الحية وعناصر الطبيعة، مما يساعد في تعزيز المنطق والتفكير الإبداعي ومهارات حل الألغاز لديهم.

التطبيق متاح لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.

3- تطبيق Curious World:

يتيح التطبيق لعبة ألغاز ممتعة كتجربة تعليمية لإشباع فضول الأطفال، من خلال تتبعهم لشخصين افتراضيين داخل اللعبة في عالم مليء بالمرح والفضول، والعمل على حل مجموعة متنوعة من الألغاز المختلفة، باستخدام مجموعة أدوات لمساعدتهم في ذلك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد وآيفون في آب ستور.

4- تطبيق Draw and Tell HD:

يساعد هذا لتطبيق في تنمية مهارة رواية القصص لدى الأطفال من خلال الرسومات، وهو مناسب للأطفال من سن 3 إلى 9 أعوام.

يقدم التطبيق أكثر من 27 قلمًا للتلوين، وفرشًا للطلاء، و32 خلفية وأكثر من 150ملصقًا يحتوي على أحرف وسيارات وأطعمة وحيوانات وغيرها.

يمكن للأطفال استخدامها لإنشاء الرسوم المتحركة الخاصة بهم، ثم حفظها ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيباد في آب ستور.

5- تطبيق Build A Truck:

تطبيق مناسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام إلى 12 عامًا، ويستهدف الأطفال الذين يحبون الشاحنات وبناء الأشياء، حيث يقدم لهم مهمة بناء شاحنة فريدة خاصة بهم لاستخدامها لاحقًا في السباق.

يجب على الأطفال التفكير في الأجزاء المختلفة التي يستخدمونها لبناء الشاحنة وكيف تتفاعل هذه الأجزاء مع بعضها البعض لبناء شاحنة كاملة من البداية إلى النهاية، مما يعزز مهارات حل المشكلات لديهم.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، ولمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي.