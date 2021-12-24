“إل جي” تطرح طرازين من الشاشات المنحنية للاستخدام المنزلي

كشفت شركة ”إل جي“ الكورية لتصنيع الأجهزة الإلكترونية، عن طرازين مختلفين من الشاشات المنزلية بتصميم مختلف وجديد للشاشات المنحنية.

ورغم أن الشاشات المرنة تُستخدم عادة في الهواتف الذكية وحتى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، إلا أن ”إل جي“ لها رأي آخر بموديلين فريدين.

وأطلقت الشركة على الأول اسم ”Media Chair“ أو ”كرسي الوسائط“، والآخر يحمل اسم ”Virtual Ride“ أو ”الركوب الافتراضي“.

Media Chair

وفي فكرة جديدة أكثر أناقة، يأتي هذا الموديل على هيئة كرسي مع تلفزيون ”OLED“ منحنٍ مقاس 55 بوصة.

كما أن كليهما مثبت بإطار منحنٍ دوار كبير.

وتوجد مكبرات صوت في الكرسي نفسه، بالإضافة لمكبر صوت في لوحة شاشة التلفزيون.

وبفضل تقنية ”Cinematic Sound OLED“ المبتكرة من الشركة، تقوم الشاشة بالاهتزاز لإصدار الصوت بغية الحصول على تأثير ثلاثي الأبعاد وتعايش أكثر واقعيا مع المعروض.

ويضم الذراع الأيمن الكرسي القابل للانحناء زرا بلوحة تحكم باللمس يقوم بتدوير الشاشة بين الوضعين الرأسي والأفقي، حتى يتمكن المشاهد من التبديل بين مشاهدة الأفلام وتصفح الإنترنت على حسب الحاجة.

ونظرًا لأنه متصل بإطار الكرسي، يظل التلفزيون أيضًا في مرمى النظر والمستخدم مستلقٍ على الكرسي بأكمله.

ويحتوي التلفزيون على منحنى 1500R (نفس الانحناء لنصف دائرة قطرها 1.5 متر).

بدوره، قال ماثيو ويغاند، المتحدث باسم ”إل جي“: ”يمكن الجلوس بالقرب من الشاشة ورؤية كل شيء من مسافة بؤرية مثالية بعيدًا عن أي شخص حتى يتمكن المشاهد من الحصول على تجربة مشاهدة مثالية“.

وأفادت تقارير بأن ”إل جي“ تعمل مع شركة كراسي كورية مخصصة للتدليك لم يتم ذكرها.

Virtual Ride

يتكون هذا الموديل من ثلاث شاشات ”OLED“ منحنية عمودية مدمجة بمقاس 55 بوصة بدقة 4K OLED لإنشاء شاشة عرض واحدة عملاقة ملفوفة موضوعة أمام دراجة ثابتة حتى يستطيع المستخدم الاستمتاع بتجربة ركوب الدراجة، على سبيل المثال، وكأنه في الهواء الطلق.

وعلاوة على كونها تحفة فنية، تعمل شركة ”إل.جي“ أيضا على الترويج لها كبديل محتمل لسماعات الرأس VR.

وما قد يثير الإعجاب أيضا هو المنحنى، حيث تحتوي الشاشة العلوية على جزء واحد ينحني إلى نصف قطر 500 ملليمتر فقط (500R)، والذي تقول الشركة أنه أضيق انحناء شوهد في شاشة كبيرة.

ووصف النقاد الموديلات الجديدة بأنها قفزة في عالم الأجهزة الترفيهية قد تجعل ”إل جي“ تتربع على عرش الشاشات المنحنية في العام المقبل.

ومن المقرر أن تكشف الشركة النقاب عن الطرازين الجديدين في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2022) المزعم إقامته في يناير المقبل بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية.