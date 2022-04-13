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إل جي تطلق شاشة جوالة جديدة.. إليكم مميزاتها

منذ 9 ساعات
شاشة إل جي الجوالة الجديدة

شاشة إل جي الجوالة الجديدة

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أعلنت شركة إل جي عن إطلاق الشاشة الجوالة Gram +View 16MQ70 الجديدة بأبعاد 360 × 245.5 ملم وسمك 8.3 ملم، في حين لا يتجاوز وزنها 671 جراما.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة تم إطلاقها بسعر يبلغ نحو 350 دولارا أمريكيا.

وضوح الصورة

وتأتي الشاشة بقياس 16 بوصة وبدقة وضوح 2560 × 1600 بيكسل، مع معدل تحديث صورة يبلغ 60 هرتز.

وتبلغ نسبة التباين 1200: 1، بينما تبلغ درجة السطوع 350 قنديلة/م2، مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 99 %.

وتحتوي الشاشة على منفذي USB من النوع Type C، مع خيار نقل إشارات الصور عبر وضع DisplayPort Alt Mode.

شاشة ألعاب

وخلال شهر مارس/آذار الماضي أعلنت شركة إل جي عن إطلاق شاشة OLED جديدة لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأفادت الشركة الكورية الجنوبية حينها بأن الشاشة تصلح للذين يعتمدون على الحواسيب المكتبية وأجهزة سوني بلاي ستيشن 5 ومايكروسوفت إكس بوكس Series X، وذلك من خلال تجهيز الشاشة بمنافذ التوصيل DisplayPort وHDMI 2.1 مع دعم معدل الصورة المتغير عن طريق HDMI VRR.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الشاشة UltraGear 48GQ900 تأتي بلوحة قياس 48 بوصة وبدقة وضوح 4K وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز مع سطح قليل الانعكاسات.

وتعمل اللوحة OLED قياس 48 بوصة بدقة الوضوح 4K ومعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز مع زمن استجابة يبلغ واحد مللي ثانية، وتروج الشركة الكورية الجنوبية لشاشتها الجديدة من خلال دعم محتويات HDR وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 5ر98%.

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