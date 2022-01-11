إمبراطورية فيسبوك.. الدولة التي لا تغيب عنها الشمس

مع نهاية العام 2021، ظهرت أرقام جديدة بشأن مواقع التواصل الاجتماعي، التي استحوذت على اهتمام عالمي بمختلف غرف صنع القرار حول العالم.

ويوما بعد آخر، تعزز شركة فيسبوك مكانتها على مستوى العالم، وتعيد اللقب الذي كان حكرا على بريطانيا “الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس”، ويتحول إلى لقب محتكر اليوم من جانب مارك زوكربيرج.

واستنادا إلى بيانات فيسبوك وتويتر، قائمة بإحصائيات وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بسلوكيات المستخدم، خصوصا على موقعي فيسبوك وتويتر.

– لدى شركة فيسبوك حتى نهاية العام الماضي، نحو 2.91 مليار مستخدم نشط شهريا، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي لتمثل أكبر دولة في العالم ولو بشكل افتراضي.

– تحتل الهند المرتبة الأولى على مستوى دول العالم، من حيث حجم جمهور فيسبوك، مع ما يقرب من 400 مليون مستخدم، إذ يعود تفوق الهند في العدد إلى القيود المفروضة على فيسبوك داخل الصين.

– يوجد في الولايات المتحدة وإندونيسيا والبرازيل أيضا 200 مليون مستخدم للفيسبوك و140 مليونا و130 مليونا على التوالي.

ثالث أكبر مواقع الويب

– يوميا، يجري مستخدمو فيسبوك قرابة 11.2 مليار زيارة، بينما يبلغ متوسط ​​وقت الزيارة 21 دقيقة و52 ثانية، كما يعد فيسبوك ثالث أكثر مواقع الويب زيارة على مستوى العالم.

– 75 % من أصحاب الدخل المرتفع يستخدمون فيسبوك، فيما يقوم 1.93 مليار شخص في المتوسط ​​بتسجيل الدخول إلى فيسبوك يوميا، إذ يعد تطبيق الموقع الثالث من حيث الأعلى تنزيلا على مستوى العالم.

– 36.9 % من إجمالي سكان العالم يستخدمون فيسبوك كل شهر، فيما يصل 98.5% من المستخدمين إلى الموقع من الأجهزة المحمولة.

– هناك أكثر من 70 مليون مشرف ومشرف يديرون مجموعات نشطة عليه، بينما تتم مشاركة مليار قصة على فيسبوك يوميا، بينما يقوم 400 مستخدم بالتسجيل على الموقع كل دقيقة.

– 61 % من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يستخدمون فيسبوك، وتتم أكثر من 4 مليارات مشاهدة للفيديو على الموقع كل يوم، كما يولد 4 ملايين إعجاب كل دقيقة، بينما يقوم 35 مليون شخص بتحديث حالتهم عليه كل دقيقة.

التفاعل على فيسبوك

– يزداد التفاعل مع فيسبوك بنسبة 18% يومي الخميس والجمعة، وهناك أكثر من 350 مليار صورة تم تحميلها بالفعل على فيسبوك، كما أن 85% من مستخدمي الهواتف الذكية لديهم تطبيق فيسبوك.

– تشعر 57% من العلامات التجارية أن قصص فيسبوك تروّج لمنتجاتها بفعالية، ويزيد منشور الفيديو من التفاعل على فيسبوك بنسبة 600٪، فيما 90% من مستخدمي Facebook ينشرون مقاطع فيديو أصلية.

– تعد صفحة شركة Samsung على موقع فيسبوك الأكثر شهرة، حيث حصلت على 161 مليون إعجاب، بينما تأتي في المرتبة الثانية صفحة التلفزيون الصيني الرسمي CGTN على 117 مليون إعجاب.

– صفحة Real Madrid CF على فيسبوك تأتي ثالثا إذ لديها أكثر من 111 مليون إعجاب، بينما حصلت صفحة Coca-Cola على فيسبوك على 109 ملايين إعجاب؛ وحصلت صفحة موقع تشاينا ديلي على 103 ملايين إعجاب.