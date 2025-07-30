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إنتاج "تويوتا" ومبيعاتها عالمياً عند مستويات قياسية هذا العام

منذ ساعتين
شركة تويوتا

شركة تويوتا

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أعلنت شركة تويوتا الأربعاء وصول إنتاجها ومبيعاتها في أنحاء العالم إلى مستويات مرتفعة قياسية في الأشهر الستة الأولى من العام، بدعم من قوة الطلب في أسواق مثل أمريكا الشمالية واليابان والصين.

ونمت المبيعات العالمية لأكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم في الفترة من يناير\كانون الثاني إلى يونيو\حزيران بنسبة 5.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 5.1 مليون سيارة، مدفوعة بالطلب على السيارات الهجينة التي شكلت حوالي 43 بالمئة من مبيعاتها في أنحاء العالم خلال هذه الفترة.

وارتفع إنتاج تويوتا العالمي من السيارات 5.8 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 4.9 مليون سيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.

أما بالنسبة ليونيو\حزيران، فقد زادت المبيعات العالمية 1.7 بالمئة لتسجل 867906 سيارات، وارتفع الإنتاج 7.4 بالمئة ليصل إلى 854565 سيارة.

    المصدر :
  • رويترز

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