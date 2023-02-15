"إنترنت إكسبلورر 11" يودع بعض الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10

من المقرر أن يودع متصفح الأنترنت الشهير “إنترنت إكسبلورر 11” عدداً من الأجهزة العاملة بنظام التشغيل ويندوز 10، وفقاً لما أعلنته شركة مايكروسوفت.

وبحسب إعلان الشركة بإن هذه الخطوة ستتم من خلال التحديث الأخير لمتصفح (إيدج – edge) والذي بات البديل الكامل عن متصفح “إنترنت إكسبلورر”

ويأتي هذا بعد التحذيرات السابقة بأن (إنترنت إكسبلورر 11) سيُعطَّل نهائيًا هذا الشهر، والإعلان الذي نُشر في 15 حزيران/ يونيو الماضي الذي كشف عن تعطيل متصفح الويب القديم عبر تحديث نظام ويندوز.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها:

“كما أُعلن سابقًا، فإن تطبيق (إنترنت إكسبلورر 11) لسطح المكتب الذي انتهى دعمه، سيُعطَّل نهائيًا على إصدارات معينة من ويندوز 10 اعتبارًا من اليوم 14 شباط/ فبراير 2023”.

وأضافت: “سيُعاد توجيه الأجهزة التي لم يُعاد توجيهها بالفعل من (إنترنت إكسبلورر 11) إلى (مايكروسوفت إيدج)، باستخدام تحديث (مايكروسوفت إيدج) اليوم”.

وسيبدأ إطلاق تحديث (إيدج) لقناة متصفح الويب المستقرة Microsoft Edge Stable خلال الأسبوع المقبل عبر عملية إطلاق متقدمة.

وأضافت مايكروسوفت: “لن تتأثر المنظمات التي انتقلت بالفعل من (إنترنت إكسبلورر 11) إلى (مايكروسوفت إيدج) مع وضع (إنترنت إكسبلورر) بالتعطيل. أما المنظمات التي لم تنتقل إلى (مايكروسوفت إيدج) مع وضع (إنترنت إكسبلورر) فقد تواجه اضطرابًا فوريًا في العمل”.

وتعتزم مايكروسوفت أيضًا إزالة جميع الإشارات المرئية إلى متصفح (إنترنت إكسبلورر 11)، ومن ذلك: الرموز الموجودة في شريط المهام وقائمة ابدأ، وذلك بدءًا من إصدار المعاينة غير الأمني المقرر إطلاقه في شهر أيار/ مايو 2023.

يُشار إلى أن متصفح (إنترنت إكسبلورر 11) بدأ منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 إطلاق متصفح (إيدج) تلقائيًا عند زيارة مواقع الويب غير المتوافقة. وتتضمن قائمة المواقع غير المتوافقة 7562 نطاقًا تنتمي إلى منصات وخدمات عالية المستوى عبر الإنترنت، مثل: فيسبوك، ومايكروسوفت تيمز، وإنستاجرام، وجوجل درايف، وتويتر، وغيرها الكثير.

ومنذ سنوات، تحث مايكروسوفت العملاء على التبديل إلى (إيدج) مع تفعيل وضع (إنترنت إكسبلورر) نظرًا إلى أنه يتيح التوافق مع الإصدارات السابقة من المتصفح، وسيتلقى الدعم حتى عام 2029 على أقل تقدير.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت أول مرة عن خطة للتخلي عن دعم (إنترنت إكسبلورر) في نظام ويندوز 10 ومنصة (مايكروسوفت 365) في شهر آب/ أغسطس 2020، ثم أعلنت رسميًا عن إنهاء الدعم في شهر أيار/ مايو 2021.