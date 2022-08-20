إنستغرام تتحرك.. خطأ صوتي يحدث عند تصدير مقاطع Reels إلى تطبيقات أخرى

نفت شركة ميتا المالكة لتطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام، قيامها عمداً بكتم صوت مقاطع Reels في تطبيق إنستغرام، التي تم تنزيلها لمنع المستخدمين من تصدير هذه المقاطع إلى TikTok، وفقاً لما أفاد به موقع ” The Verge”.

وقد ألقى متحدث باسم الشركة باللوم على “خلل صوتي” وقال إنه في طور الإصلاح. وذكر المنفذ في وقت سابق من هذا الأسبوع أن المستخدمين الذين أرادوا تصدير مقاطع Reels الخاصة بهم إلى تطبيق آخر (TikTok) اضطروا إلى نشر الفيديو أولاً، أو المخاطرة بفقدان الصوت.

قبل هذا، كان بإمكان مستخدمي انستغرام تصوير مقطع فيديو وتحريره باستخدام أدوات Reels واختيار تنزيله ونشره في مكان آخر.

على الرغم من أن Meta تأمل في وضع مقاطع Reels على أنها مستقبل انستغرام وفيسبوك، فقد كافحت لأخذ الشعبية من التطبيق الشهير والسائد، TikTok.

يمنح TikTok المستخدمين القدرة على نقل مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها على التطبيق بسهولة إلى فيسبوك وانستغرام، لكن القيام بالعكس على التطبيقات المملوكة لشركة Meta يتطلب تنزيل الفيديو يدويًا أولاً.

لا تزال Meta تعمل على إصلاح خلل الصوت مع مقاطع Reels، كما أخبر المتحدث باسم الشركة لموقع Engadget في رسالة بريد إلكتروني. ويبدو أن هذا الخلل يؤثر فقط على مستخدمي آيفون.