إنستغرام تحضر مفاجأة للتغلب على منافسة تطبيق "BeReal"

كان خبر إطلاق التطبيق الجديد BeReal، أواخر شهر أبريل الماضي، بمثابة مفاجأة تكنولوجية جديدة في عالم التواصل، بسبب ميزاته المنافسة لإنستغرام بنشر صور حقيقة من دون فلترة على منصته

وكشفت آخر التسريبات عن قيام تطبيق إنستغرام بالعديد من الاختبارات الداخلية لميزة ستحث المستخدمين على التقاط صور ذاتية عفوية بشكل عشوائي، وهي ميزة تشبه إلى حد كبير الخدمات التي يقدمها BeReal.

تم اكتشاف هذه الميزة بواسطة المطور والمُسرب الشهير Alessandro Paluzzi، وتُعرف ميزة إنستغرام الجديدة باسم IG Candid Challenges.

وعلى غرار BeReal، سيرسل IG Candid إشعارًا إلى المستخدمين في وقت عشوائي خلال اليوم، يطالبهم بالتقاط صورة بكاميراتهم الأمامية والخلفية. ستتم بعد ذلك مشاركة الصورة الناتجة ضمن القصص الخاصة بهم.

ولقد أكد متحدث باسم إنستغرام لـ Engadget أن الميزة لازالت ضمن إصدار أولي داخلي، ولم يقول شيء أكثر من ذلك.

ليس هناك ما يشير إلى الوقت الذي قد يتم فيه طرح IG Candid للاختبار العام، أو ما إذا كانت ستصل إلى هذه المرحلة او لا.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀

ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022