إنستغرام يتيح ميزة جديدة متعلقة بالقصص قريباً

يبدو ان تطبيق إنستغرام يستعد لجلب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض القصص كاملة في شاشة واحدة. وبدأ مطورو التطبيق في اختبار الميزة الجديدة بالفعل مؤخراً.

وبحسب ما ذكر موقع “fonarena” التقني، فقد رصدت هذه الميزة في تغريدة للمستخدم “جوليان غامبوا” على تويتر، فنشر لقطات شاشة لواجهة المستخدم الجديدة، وتظهر اللقطة جميع قصص إنستغرام كاملة وعرضها دفعة واحدة في شاشة كاملة.

ومن المقرر أن يظهر في الجزء العلوي من واجهة التطبيق أحدث القصص التي تظهر في اثنين من الصفوف مع تصميم دائري لرموز القصص، أيضاً سيظهر اختيار See all Stories لإبراز القصص دفعة واحدة. ويمكن النقر على هذا الاختيار لتوسيع واجهة القصص بحجم كامل في الشاشة، ولإظهار القصص الجديدة خلال 24 ساعة.

يذكر أن الميزة الجديدة تُختبر حالياً مع عدد محدود من المستخدمين، على أن تُطلق لجميع المستخدمين لاحقاً عند الانتهاء من اختبارها بشكل كامل.

إنستغرام هو تطبيق مجاني لتبادل الصور وشبكة اجتماعية أيضًا، اطلق في تشرين الاول عام 2010 ومستحوذ حالياً من فيسبوك، ويتيح للمستخدمين التقاط صورة وإضافة فلتر رقمي إليها ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات الاجتماعية وشبكة إنستغرام نفسها.وكان دعم إنستغرام في البداية على الآي فون والآي باد والآي بود تاتش، وفي نيسان 2012 تمت إتاحته على منصة أندرويد فرويو (2.2)، يتم توزيعه عبر متجر آيتونز وجوجل بلاي، وفي حزيران 2013 جرى وضع تطبيق تصوير الفيديو بالشكل المتقطع للمستخدمين.