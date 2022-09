"إنستغرام" يطالب المستخدمين بـ"فيديو سيلفي" للتأكد من هوياتهم

طالب تطبيق التواصل الاجتماعي للصور ”إنستغرام“ بعض المستخدمين بتقديم ”فيديو سيلفي“ يظهر زوايا متعددة لوجوههم للتحقق من الهوية والتأكد من أنهم ”حقيقيون“، وذلك وفق تغريدة نشرها مستشار وسائل التواصل الاجتماعي الشهير، مات نافارا.

وتعاني المنصة الاجتماعية منذ فترة طويلة من الحسابات المزيفة التي تتسبب في العديد من المشاكل، مثل: ترك رسائل غير مرغوب فيها، أو مضايقة الأشخاص، أو استخدامها لتضخيم عدد الإعجابات أو المتابعين بشكل مصطنع.

ومن المحتمل أن شركة ”ميتا“، ”فيسبوك“ سابقا، وهي الشركة الأم لـ“إنستغرام“، قد لجأت إلى هذه الحيلة للحد من انتشار الحسابات المزيفة أو المشبوهة على المنصة.

ووفقا لموقع ”XDA Developers“،كانت ”إنستغرام“ بدأت في اختبار هذه الحيلة الأمنية العام الماضي، لكنها واجهت بعض المشاكل الفنية.

وأصبحت الحيلة الآن مطبقة على نطاق واسع، إذ أبلغ العديد من المستخدمين عن مطالبتهم بأخذ صورة أو مقطع فيديو ”سيلفي“ للتحقق من صحة حساباتهم.

وليس من الواضح ما إذا كانت الحيلة الأمنية _حاليا_ اختبارا أم يتم طرحها ببطء، إذ ورد أن بعض المستخدمين قاموا ببضع محاولات لإنشاء حسابات على ”إنستغرام“، ولم يواجه أيّ منهم تحدي فيديو السيلفي مطلقا.

كما أن ”ميتا“ لم تستجب حتى الآن لطلب التعليق على الميزة الجديدة أو طرحها، وفقا لموقع The Verge.

وقد تفاجِئ هذه الخطوة البعض، نظرا لإعلان“ميتا“ الأخير أنها ستحذف إحدى خاصيات التعرف على الوجوه.

وأوضحت الشركة بعد ذلك أنها أزالت هذه الخاصية من تطبيق ”فيسبوك“ فقط.

ووفق منشورات بعض المستخدمين، تشير الرسالة الموجودة أسفل أيقونة فيديو السيلفي إلى أنه سيتم حذف الفيديو بعد 30 يوما، وقد لا يُطمئن وعد ”ميتا“ بعدم تخزين البيانات أو نشرها بعض المستخدمين الذين لا يثقون بالفعل في الشركة التي تتعرض لانتقادات لاذعة بسبب مشاكل تتعلق بالخصوصية والأمان.

جدير بالذكر أن ”إنستغرام“ ليس أول تطبيق يستخدم هذه الحيلة الأمنية بمطالبة مستخدميه بإرسال صورهم الشخصية، فتطبيقات مثل ”Tinder“ و“Bumble“ سبقته في ذلك.

ومع ذلك، فإن التحقق من هوية المستخدمين عن طريق فيديو السيلفي في ”إنستغرام“ يبدو أكثر قوة، ولن يكون من السهل على أيّ مستخدم أن ينتحل شخصية مزيفة، أو يقوم بإزعاج مستخدمين آخرين.

Instagram is now using video selfies to confirm users identity

Meta promises not to collect biometric data. pic.twitter.com/FNT2AdW8H2

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 15, 2021