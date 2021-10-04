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"إنستغرام" يعود للعمل في الولايات المتحدة

5 - أكتوبر - 2021
إنستغرام

إنستغرام

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عاد تطبيق إنستغرام للعمل في الولايات المتحدة الأميركية، وفقا لتقارير إعلامية في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

يذكر أنه أبلغ مستخدمو شركة فيسبوك حول العالم أنهم غير قادرين على الوصول إلى مجموعة تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، بما في ذلك الشبكة الرئيسية وتطبيق مشاركة الصور إنستغرام وخدمة المراسلة واتساب.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”: “نبحث في إمكانية وجود تهديد أمني مرتبط بتوقف وسائل التواصل الاجتماعي”.

وشمل التعطل الذي حدث اليوم الإثنين خدمات الشركة على مستوى العالم ، إضافة إلى مواقع أمازون وغوغل.

وفي وقت لاحق، تحدثت بلاغات عن مشكلات تقنية في تطبيق “سناب شات.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن شركة فيسبوك أرسلت فريقا إلى كاليفورنيا في محاولة لإعادة عمل الخوادم يدويا.

ورجح خبراء أن “خطأ تقنيا هو السبب المرجح لتعطل خدمات فيسبوك وواتساب وإنستغرام”.

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