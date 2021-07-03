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"إنستغرام" ينافس "يوتيوب" بميزات جديدة

3 - يوليو - 2021
تطبيق انستغرام

تطبيق انستغرام

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منافسة جديدة يخوض غمارها تطبيق “انستغرام” في مواجهة “يوتيوب” و TikTok، لذلك سيحصل على ميزات جديدة، تبعا لآدم موسيري، المشرف على الشركة المسؤولة على التطبيق فإن “إنستغرام سيعطي أهمية أكثر للفيديوهات على حساب الصور، فعلى سبيل المثال فإن مقاطع الفيديو ستظهر للمستخدمين في شريط العرض لديهم بأحجام أكبر، وسيتمكنون من مشاهدتها بكامل حجم الشاشة كما في يوتيوب، كما أن الصور المعتادة المربعة التي تظهر لهم ستصبح أصغر قليلا”.

كما أشار موسيري إلى “أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إنستغرام ستعطي الأولوية للفيديوهات للظهور للمستخدمين، كما ستقوم تلك الخوارزميات بانتقاء الفيديوهات التي تتعلق بالمواضيع التي يهتم بها المستخدم لتعرضها عليه، حتى ولوكانت تلك الفيديوهات قد نشرها أشخاص آخرون لا يتابعهم على الشبكة”.

يرى الخبراء أن هذه الميزات قد تجتذب عددا أكبر من المتابعين إلى “إنستغرام”، وخصوصا أن الفيديوهات أصبحت من أكثر العناصر التي تستقطب الناس إلى شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن “إنستغرام” بدأ مؤخرا باختبار العديد من الميزات الجديدة الأخرى والتي منها ميزات تساعد على إرفاق ملصقات خاصة في منشورات القصص التي يحمّلونها على التطبيق، وذلك بحسب “فيستي”.

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