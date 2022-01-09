"إنستغرام" يوسع نطاق ميزة "الشارات" لدعم صناع المحتوى ماليا

وسع عملاق مشاركة الصور الأشهر ”إنستغرام“، نطاق ميزة الشارات (Badges)، والتي تمنح المتابعين وسيلة للدفع ودعم صناع المحتوى ماليا عبر ”إنستغرام لايف“.

فبعد أن كانت تلك الميزة متاحة فقط في نطاق الولايات المتحدة، أصبح بإمكان صناع المحتوى في كل من المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وأستراليا وتركيا والبرازيل واليابان ومناطق من المكسيك، الاستفادة أيضا من الشارات لدعم محتواهم من قبل المتابعين والمشاهدين.

وقبل إطلاقها رسميا فى الولايات المتحدة فى نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت ميزة الشارات قيد الاختبار لمدة عام ونصف العام تقريبا على أساس الدعوة فقط، فيما تعني خطوة توسيع النطاق الحالية أنها ستشمل دولا ومناطق أخرى في مراحل قادمة.

وبحسب موقع ”ديحيتال إنفورميشن وورلد“ (digital information world) المعني بشؤون التقنية، فإن صناع المحتوى في جميع الدول والمناطق المذكورة، سوف يرون بشكل تلقائي شاراتهم الخاصة عند قيامهم بعمل بث مباشر.

وبعد ظهورها، يمكن للمتابعين أو المشاهدين شراء الشارات الخاصة بصاحب البث المباشر في نطاق سعري يتراوح ما بين 0.99 دولار إلى 4.99 دولار بنقرة واحدة.

ووفق تقرير للموقع، فإن المستخدمين الذين لا يرغبون في الاحتفاظ بتلك الشارات أو ظهورها عند قيامهم بعمل بث مباشر، سيكون لديهم خيار إيقاف تشغيلها.

وذكر الموقع أن هناك بعض الشروط اللازم توفرها فى صناع المحتوى لكي يستفيدوا من الدعم المالي من متابعيهم عبر ميزة الشارات، أولها ألا يقل عمر صانع المحتوى عن 18 عاما، وأن يكون لديه حسابات تجارية على تطبيق ”إنستغرام“، وأن يكون لديه 10 آلاف متابع على الأقل، وأن يكون ملتزما بقواعد ولوائح النظام الأساس للتطبيق.

واعتبر الموقع أن توسيع نطاق ميزة الشارات لدعم صناع المحتوى، يستهدف إبقاء شعلة تدفق المبدعين متوهجة في التطبيق، وتشجيعهم على نشر محتوى جيد وحيوي بانتظام.