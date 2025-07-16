إنفيديا تستأنف بيع رقائق H20 للصين بعد تخفيف القيود الأمريكية

قال جينسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا خلال فعالية في بكين إن الشركة ستزيد إمدادات رقائق إتش20 المتوافقة مع المعايير الخاصة بالصين في الأشهر القليلة المقبلة وتتطلع إلى تزويد ثاني أكبر سوق للتكنولوجيا في العالم بأشباه موصلات أكثر تقدما.

جاءت تصريحات هوانج بعد أن قالت الشركة، التي تتربع حاليا على عرش الأعلى قيمة سوقية في العالم، إنها تعتزم استئناف مبيعات شريحة الذكاء الاصطناعي إتش20 إلى الصين، وهي خطوة قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إنها جزء من مفاوضات بشأن المعادن الأرضية النادرة.

وقال هوانج “جرى استثناء إتش20 من الحظر. عرض النطاق الترددي للذاكرة جيد للغاية، وسيكون ممتازا لنماذج اللغة الكبيرة والنماذج الجديدة الأخرى”.

وتابع قائلا “آمل أن نزود الصين برقائق أكثر تطورا. إتش20 لا تزال جيدة للغاية اليوم، لكن في السنوات القادمة، سنبيع كل ما يُسمح لنا ببيعه للصين”.

وستستأنف الشركة تصدير هذا النوع من الرقائق للصين بعد إلغاء قيود تصدير فرضتها الولايات المتحدة في أبريل نيسان وأرجعتها لمخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وقال هوانج إن موقع الصدارة الذي تتمتع به الشركة الأمريكية العملاقة قد يتراجع دون المبيعات إلى الصين، حيث تسعى شركات مثل هواوي تكنولوجيز إلى جذب المطورين لشراء رقائق مصنعة في الصين.

وذكر هوانج لوسائل إعلام على هامش معرض لسلاسل التوريد في بكين إن التصاريح الخاصة بالطلبيات الصينية ستتم الموافقة عليها بسرعة، مشيرا إلى وجود العديد من الطلبيات بالفعل.

ويتعين على إنفيديا إرسال الطلبيات المقدمة من الشركات الصينية للحصول على رقائق إتش20 إلى الحكومة الأمريكية للحصول على الموافقة أولا قبل التنفيذ.

وذكرت مصادر أن شركتي الإنترنت العملاقتين بايت دانس وتينسنت بصدد تقديم طلبات. ونفت بايت دانس عزمها تقديم طلبيات، بينما لم ترد تينسنت على طلب للتعليق.