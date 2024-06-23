إنفيديا تعتزم نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بمراكز بيانات الشركة في 5 دول

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات القطرية (أريد) لرويترز إن شركة إنفيديا وقعت اتفاقا لنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مراكز بيانات مملوكة لأريد في خمس دول بالشرق الأوسط.

ويمثل الاتفاق أول انطلاقة واسعة النطاق لشركة إنفيديا في منطقة قيدت واشنطن تصدير الرقائق الأمريكية المتطورة إليها لمنع الشركات الصينية من استخدام دول في الشرق الأوسط كباب خلفي للوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت أريد في بيان إنها ستكون بذلك أول شركة في المنطقة قادرة على منح عملاء مراكز البيانات التابعة لها في قطر والجزائر وتونس وعمان والكويت وجزر المالديف إمكانية الوصول المباشر إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من إنفيديا.