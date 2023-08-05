إيرادات آبل تتراجع في الربع الثاني من 2023

كشف التقرير المالي لشركة آبل للربع الثاني من 2023، عن تراجع في إيرادات الشركة بنسبة 1.4% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

سجلت ابل إيرادات بقيمة 81.8 مليار دولار خلال الفترة التي تبدأ من شهر أبريل وتنتهي في شهر يونيو، حيث إنخفضت إيرادات الشركة مع تراجع حاد في مبيعات أجهزة ابل.

لقد أوضحت ابل في تقريرها المالي أن مبيعات هواتف الأيفون بدأت في التراجع مع ترقب المستخدمين الإعلان الرسمي عن الجيل الجديد من هواتف الأيفون التي تنطلق بشكل رسمي في شهر سبتمبر المقبل.

ولقد سجلت ابل صافي أرباح بقيمة 19.88 مليار دولار، كما إرتفعت ربحية سهم الشركة إلى 1.26 دولار، من جانب أخر حقق قطاع الخدمات في شركة ابل إيرادات مذهلة بقيمة 21.2 مليار دولار، والتي تشمل متجر تطبيقات ابل وجميع الخدمات المدفوعة من الشركة التي تسجل أكثر من 1 مليار إشتراك الآن.

من جانب أخر تراجعت مبيعات هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد خلال هذا الربع، ولقد أوضح “Tim Cook” أن مبيعات هواتف iPhone 14 إنخفضت بنسبة 2% مقارنة بمبيعات سلسلة iPhone 13 في نفس الربع العام الماضي.

كما أوضح التقرير إنخفاض مبيعات أجهزة الآيباد بنسبة 20% على أساس سنوي، بينما سجلت أجهزة ابل القابلة للإرتداء إنتعاش في المبيعات والتي تشمل الساعات الذكية والسماعات وبعض الإكسسورات الأخرى.